Pogoń Szczecin - Jagiellonia to niedzielny mecz 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Emocji w tym starciu nie zabraknie. Sprawdź, gdzie będzie można znaleźć transmisję spotkania.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń – Jagiellonia: gdzie oglądać?

Druga niedzielna potyczka w PKO BP Ekstraklasie odbędzie się z udziałem Pogoni Szczecin i Jagiellonii Białystok. Obie ekipy w tabeli dzieli różnica ośmiu oczek. Żółto-czerwoni przystąpią do potyczki, chcąc zmniejszyć stratę do Lecha Poznań. Portowcy natomiast mają zamiar zbliżyć się w tabeli do Rakowa Częstochowa. Oba zespoły zmierzą się ze sobą w Szczecinie w lidze od października 2023 roku. Wówczas górą byli szczecinianie (2:1).

Pogoń – Jagiellonia: transmisja w TV

Niedzielna batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok zacznie się o godzinie 14:45 i będzie emitowana na antenie CANAL+ Sport 3. Mecz skomentują Robert Skrzyński i Adam Szała.

Pogoń – Jagiellonia: transmisja online

Transmisja tego starcia dostępna będzie także w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Teraz dostęp możesz uzyskać w cenie 59 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące.

Pogoń – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Pogoni Szczecin kształtuje się w wysokości 2.20. Remis wyceniono na 3.60. Z kolei opcję na zwycięstwo Jagiellonii Białystok wyceniono na 3.30.

Pogoń Szczecin Jagiellonia Białystok 2.10 3.70 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 grudnia 2024 09:26 .