PressFocus Na zdjęciu: Michael Ameyaw

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin, gdzie oglądać?

Przed nami bardzo ciekawy pojedynek w ramach 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy – Piast Gliwice podejmie na własnym stadionie Zagłębie Lubin. Piastunki mają na swoim koncie 8 oczek, natomiast Miedziowi uzbierali 5 punktów. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gliwicach już dzisiaj (sobota, 24 sierpnia) o godzinie 20:15. Sprawdź nasze typy na spotkanie Piast Gliwice – Zagłębie Lubin.

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin, transmisja w TV

Spotkanie między Piastem Gliwice a Zagłębiem Lubin będzie transmitowane na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 4K Ultra HD. Przed mikrofonami usiądą Adam Marchliński oraz Mateusz Rokuszewski.

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin, transmisja online

Mecze PKO BP Ekstraklasy możesz oglądać przez internet – na platformie streamingowej CANAL+ online – do której można wykupić abonament za pośrednictwem naszego portalu. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport za 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Równocześnie otrzymasz dostęp do spotkań Ligi Mistrzów.

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

Według przewidywań bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Piasta Gliwice wynosi około 1.85, a typ na zwycięstwo Zagłębia Lubin to mniej więcej 4.50. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.55.

Piast Gliwice Zagłębie Lubin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2024 05:53 .

Gdzie obejrzeć mecz Piast Gliwice – Zagłębie Lubin? Spotkanie będzie dostępne na kanałach telewizyjnych CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się spotkanie Piast Gliwice – Zagłębie Lubin? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj, czyli w sobotę (24 sierpnia) o godzinie 20:15.

