Piast – GKS, gdzie oglądać?

Czwarta kolejka Ekstraklasy zakończy się poniedziałkowym meczem w Gliwicach. Piast tego dnia zagra przed własną publicznością z GKS-em Katowice. Ekipa Aleksandara Vukovicia rozpoczęła sezon z przytupem, inkasując siedem punktów w trzech kolejkach. Na rozkładzie ma chociażby Legię, którą ograła w Warszawie. GKS Katowice zapewne nieco lepiej wyobrażał sobie ten powrót na najwyższym poziom rozgrywkowy. Beniaminek ma na koncie zwycięstwo oraz dwie porażki.

Mecz Piasta Gliwice z GKS-em Katowice rozpocznie się o godzinie 19:00. Sprawdź nasze typy.

Piast – GKS, transmisja w TV

Mecz Piasta Gliwice z GKS-em Katowice, podobnie jak wszystkie spotkania Ekstraklasy, będzie transmitowany w telewizji. Transmisja odbędzie się w CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5.

Piast – GKS, transmisja online

Wszystkie mecze Ekstraklasy można śledzić również w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Aby skorzystać z tej możliwości, należy wykupić abonament Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie. Uzyskasz wtedy dostęp nie tylko do meczów ligi polskiej, ale również do spotkań Ligi Mistrzów. Pakiet możesz kupić, zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Piast – GKS, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz?

Remis

Wygrana GKS-u

Piast – GKS, kursy bukmacherskie

Za wyraźnego faworyta bukmacherzy uznają ekipę Piasta Gliwice. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.67. W przypadku ewentualnego zwycięstwa GKS-u Katowice jest to natomiast aż 6.10. Kurs na remis wynosi z kolei 3.75. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Piast Gliwice GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2024 09:30 .

Gdzie obejrzeć mecz Piast Gliwice – GKS Katowice? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5 oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ Online Kiedy odbędzie się spotkanie Piast Gliwice – GKS Katowice? Poniedziałkowy mecz Ekstraklasy pomiędzy Piastem Gliwice a GKS-em Katowice rozpocznie się o godzinie 19:00

