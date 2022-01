PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Olympique Lyon – PSG: transmisja w TV oraz online. Pojedynek Olympique’u Lyon z Paris Saint-Germain to hit 20. kolejki francuskiej Ligue 1. Rozpędzeni liderzy podejmą pogrążonych w kryzysie podopiecznych trenera Bosza. Spotkanie transmitowane będzie w polskiej telewizji oraz internecie.



Olympique Lyon Ligue 1

09/01/2022 20:45 Parc Olympique Lyonnais (Lyon)

PSG

Olympique Lyon – PSG, gdzie oglądać

Najciekawszym wydarzeniem 20. kolejki Ligue 1 jest pojedynek Olympique’u Lyon z Paris Saint-Germain. Gospodarze znajdują się w tym sezonie w kiepskiej dyspozycji. W ostatnich pięciu meczach we wszystkich rozgrywkach nie zanotowali ani jednego zwycięstwa. Mało tego, strzelili w nich zaledwie pięć bramek. Dla kibiców z Lyonu trzynasta lokata, piastowana przez ich ulubieńców, to jak policzek. Pamiętajmy, że fani przyzwyczajeni są do regularnych występów w europejskich pucharach i niemal pewne miejsce w czołowej czwórce.

Trudno jednak spodziewać się, by pojedynek z gigantami z Paryża miał przynieść przełamanie. Paris Saint-Germain ma przewagę aż dziesięciu oczek nad drugą w tabeli Olympique Marsylią. Podopieczni Mauricio Pochettino ostatnio przegrali w listopadzie, w starciu z Manchesterem City. Dla graczy Petera Bosza nadzieją mogą być liczne absencje w zespole gości. W spotkaniu zabraknie, między innymi, Neymara, Lionela Messiego, Angela di Marii czy Achrafa Hakimiego.

Sprawdź nasze typy na mecz Olympique Lyon – PSG.

Olympique Lyon – PSG, transmisja na żywo w TV

Prawa do transmitowania spotkań Ligue 1 mają w Polsce zarówno Canal+, jak i Eleven Sports. Hitowy pojedynek 20. kolejki dostępny będzie za pośrednictwem obu stacji; na Canal+Sport oraz Eleven Sports 3.

Olympique Lyon – PSG, transmisja online

Mecz dostępny będzie również za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.elevensports.pl lub www.canalplus.com i wykupisz odpowiedni abonament.

Olympique Lyon – PSG, typy bukmacherskie

W teorii wyraźnym faworytem tego pojedynku powinno być Paris Saint-Germain. Liczne nieobecności sprawiają jednak, że bukmacherzy nie wykluczają niespodzianki, przez co też kurs na paryżan jest kuszący.

Olympique Lyon Paris Saint-Germain 3.40 4.00 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9. stycznia 2022 10:36 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin