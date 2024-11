PressFocus Na zdjęciu: Podbeskidzie Bielsko-Biała - KKS Kalisz

Olimpia Elbląg – Podbeskidzie Bielsko-Biała, gdzie oglądać?

Olimpia Elbląg podejmie na własnym stadionie Podbeskidzie Bielsko-Biała w sobotnim meczu 18. kolejki Betclic 2. Ligi. Olimpijczycy są aktualnie w katastrofalnej sytuacji – mają na swoim koncie tylko 10 punktów i zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli.

Z kolei Górale uzbierali dotychczas 22 oczka, co plasuje ich na 10. pozycji w stawce. Oba zespoły nie spełniają więc oczekiwań. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 13:00. Sprawdź nasze typy na spotkanie Olimpia Elbląg – Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Olimpia Elbląg – Podbeskidzie Bielsko-Biała, czy jest transmisja?

Spotkanie między Olimpią Elbląg a Podbeskidziem Bielsko-Biała w ramach 18. serii gier Betclic 2. Ligi niestety nie będzie transmitowane w telewizji lub internecie. Żeby zobaczyć sobotnie starcie na żywo, trzeba po prostu kupić bilet i następnie wybrać się na Stadion Miejski w Elblągu.

Warto dodać, że dzięki specjalnej usłudze sponsora rozgrywek – Betclic TV – możesz za to obejrzeć trzy inne dzisiejsze mecze: Polonia Bytom – Pogoń Grodzisk Mazowiecki, KKS Kalisz – Świt Szczecin oraz Resovia Rzeszów – Wieczysta Kraków. Jak uzyskać dostęp? Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.

Olimpia Elbląg – Podbeskidzie Bielsko-Biała, sonda

Olimpia Elbląg – Podbeskidzie Bielsko-Biała, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego pojedynku są goście, co nie powinno nikogo zaskakiwać. Kurs na wygraną Olimpii Elbląg wynosi około 3.75, a typ na zwycięstwo Podbeskidzia Bielsko-Biała to mniej więcej 1.90. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 3.45. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka, to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL. Bukmacher Betclic jest sponsorem tych rozgrywek.

Olimpia Elbląg Podbeskidzie Bielsko-Biała Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 listopada 2024 06:41 .

Gdzie obejrzeć mecz Olimpia Elbląg – Podbeskidzie Bielsko-Biała? Drugoligowe spotkanie niestety nie będzie nigdzie transmitowane. Kiedy odbędzie się spotkanie Olimpia Elbląg – Podbeskidzie Bielsko-Biała? Początek rywalizacji już w sobotę (16 listopada) o godzinie 13:00.

