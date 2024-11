Olimpia Elbląg – Podbeskidzie: typy, kursy, zapowiedź (16.11.2024)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia

Olimpia – Podbeskidzie, typy bukmacherskie

Olimpia Elbląg i Podbeskidzie to drużyny, które dzieli w tabeli Betclic 2. Ligi różnica 12 oczek. Gospodarze sobotniego starcia podejdą do rywalizacji jako czerwona latarnia rozgrywek. Górale natomiast plasują się na dziesiątym miejscu, tracąc trzy punkty do strefy barażowej. W związku z tym obie ekipy mają konkretne cele. Zespół z Elbląga koncentruje się na walce o utrzymanie, a bielszczanie marzą o powrocie na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. Przed samym starciem ciekawe jest to, że Olimpia przegrała w 11 z ostatnich 15 meczów w Betclic 2. Lidze. W związku z tym można przemyśleć scenariusz ze zwycięstwem gości. Mój typ: Podbeskidzie wygra.

Olimpia – Podbeskidzie, typ kibiców

Olimpia – Podbeskidzie, ostatnie wyniki

Zespół dowodzony przez Karola Przybyłę przystąpi do rywalizacji, mając na swoim koncie cztery z rzędu porażki. Olimpia uległa kolejno: ŁKS-owi II (1:3), Hutnikowi Kraków (0:2), Polonii Bytom (0:3) czy Pogoni Grodzisk Mazowiecki (1:3). W roli gospodarza drużyna z Elbląga po raz ostatni wygrała 20 października, gdy pokonała KKS Kalisz (1:0).

Górale są natomiast zespołem, który ostatnio zaczął regularnie wygrywać. Podbeskidzie w pięciu ostatnich spotkaniach zanotowało cztery zwycięstwa i raz przegrało. Uległo na swoim stadionie KKS-owi Kalisz (0:1). Z kolei do sobotniego starcia podejdzie po cennym zwycięstwie nad Hutnikiem Kraków (2:0).

Olimpia – Podbeskidzie, na tych graczy warto zwrócić uwagę

Gospodarze nie będą mogli liczyć w sobotnim starciu na zawieszonego Dawida Wierzbę. Olimpia natomiast może mocno liczyć na takich graczy jak Mateusz Kuzimski czy Osklar Kordylkiewicz, mających po trzy trafienia w tej kampanii. Zawodnikiem godnym uwagi jest też Dominik Kozera, mający cztery asysty na koncie. Goście natomiast najpewniej przystąpią do rywalizacji w najmocniejszym zestawieniu. Krzysztof Brede jednocześnie liczy na skuteczności Linusa Ronnberga czy Lionela Abate. Pierwszy ma na swoim koncie cztery zdobyte bramki. Drugi z kolei strzelił trzy gole i zaliczył też dwie asysty.

Olimpia – Podbeskidzie, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że faworytem do zwycięstwa w tym starciu są goście. Typ na wygraną Podbeskidzia kształtuje się w wysokości 1.88. Remis wyceniono na 3.45. Z kolei opcję na zwycięstwo Chojniczanki oszacowano na 3.75. Przy okazji jednego z sobotnich meczów warto przyjrzeć się ofercie Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka, to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Olimpia – Podbeskidzie, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji i w internecie. Kibice mogą natomiast obejrzeć inne starcia takie jak Polonia Bytom – Pogoń Grodzisk Mazowiecki czy Resovia – Wieczysta. Każde z tych spotkań jest do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz online. Dostęp do streamu z meczów zapewni również usługa Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

