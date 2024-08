fot. Pressfocus Na zdjęciu: Trener KKS Kalisz

Olimpia – KKS Kalisz, gdzie oglądać?

KKS Kalisz przeplata lepsze występy z gorszymi, ale na ogół potwierdza, że stać go na walkę o awans do pierwszej ligi. Aktualnie zajmuje szóste miejsce, które zapewnia udział w barażach. W gorszym położeniu znajduje się Olimpia Grudziądz, która dopiero po serii czterech porażek na starcie sezonu zdołała się przełamać. Wciąż znajduje się jednak w strefie spadkowej.

Początek piątkowego meczu między Olimpią Grudziądz a KKS-em Kalisz o godzinie 18:00. Sprawdź nasze typy.

Olimpia – KKS Kalisz, transmisja TV

Spotkanie Olimpii Grudziądz z KKS-em Kalisz nie będzie transmitowane w telewizji. Piątkowy mecz Betclic 2. Ligi obejrzysz jedynie w internecie.

Olimpia – KKS Kalisz, transmisja online

Mecz Olimpii Grudziądz z KKS-em Kalisz będzie transmitowany na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Można go śledzić również za pośrednictwem usługi Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

Olimpia – KKS Kalisz, kto wygra?

Olimpia – KKS Kalisz, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy traktują Olimpię Grudziądz jako faworyta piątkowego meczu. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.91. W przypadku ewentualnego zwycięstwa KKS-u Kalisz jest to nawet 3.90. Kurs na remis waha się między 3.40 a 3.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Gdzie obejrzeć mecz Olimpia – KKS Kalisz? Spotkanie będzie transmitowane na stronie internetowej sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport, a także w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Olimpia – KKS Kalisz? Mecz odbędzie się już w najbliższy piątek, 30 sierpnia, o godzinie 18:00.

