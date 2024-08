Olimpia Grudziądz – KKS Kalisz: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Andruszko

Olimpia Grudziądz – KKS Kalisz, typy bukmacherskie

W piątek czeka nas konfrontacja drużyn plasujących się w strefie barażowej. Aktualnie Olimpia musiałaby bronić swojego miejsca w Betclic 2. Liga. Z kolei KKS otrzymałby prawo rywalizacji o wyższą klasę rozgrywkową. Mimo tego to grudziądzanie są faworytem tego spotkania. Bliżej mi do wytypowania zwycięstwa kaliszan, którzy na wyjazdach są niepokonani (7/9 punktów). Mój typ: wygrana KKS-u Kalisz.

Olimpia Grudziądz – KKS Kalisz, ostatnie wyniki

W sierpniu Olimpia rozegrała dotychczas cztery mecze. Z Rekordem Bielsko-Biała i Resovią Rzeszów nie udało się zdobyć choćby jednego punktu. Co innego w starciach z rezerwami klubów Ekstraklasy. Grudziądzanie pokonali drugi zespół Zagłębia i ŁKS-u odpowiednio 1:0 i 4:2.

W analogicznym okresie cztery mecze rozegrał także KKS Kalisz. Legitymuje się on identycznym bilansem jak swój najbliższy przeciwnik. Ekipa z Wielkopolski na swoim koncie ma zwycięstwo z Wisłą Puławy i Chojniczanką Chojnice. KKS przegrał natomiast z Wieczystą Kraków i Zagłębiem Sosnowiec.

Olimpia Grudziądz – KKS Kalisz, historia

Los skojarzył te kluby ze sobą już w tym sezonie. Olimpia i KKS spotkały się na etapie 1/64 finału Pucharu Polski. 7 sierpnia awans wywalczyła ekipa z Grudziądza, która w poprzednim sezonie nie potrafiła ani razu pokonać kaliszan (2:2 i 0:1).

Olimpia Grudziądz – KKS Kalisz, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego meczu Olimpia Grudziądz – KKS Kalisz są gospodarze, co potwierdzają kursy. Jeśli uważasz, że górą będą gospodarze, to taki kurs oscyluje na poziomie 1.95. Natomiast zwycięstwo ekipy z Kalisza zostało wycenione na poziomie 3.35. Z kolei kurs na podział punktów to 3.45.

Olimpia Grudziądz – KKS Kalisz, typ kibiców

Olimpia Grudziądz – KKS Kalisz, transmisja meczu

Mecz Olimpia Grudziądz – KKS Kalisz zaplanowano na piątek (30 sierpnia). Pojedynek rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja w sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport. Mecz skomentują Krzysztof Lenarczyk i Rafał Grodzicki. Spotkania Betclic 2. Ligi można natomiast śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Dostęp do niej uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

