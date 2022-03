PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Gdzie obejrzeć mecz Odra – Arka? W jednym z sobotnich meczów 23. kolejki 1. Ligi faworyzowana drużyna z Gdyni zagra o czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu. Spotkanie obejrzymy zarówno w telewizji, jaki i za pośrednictwem internetu. Przedstawiamy sposób, który pozwala uzyskać dostęp do transmisji zupełnie za darmo.

1. liga Odra Opole Arka Gdynia 3.80 3.45 2.13 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 marca 2022 23:05 .

Odra – Arka, gdzie obejrzeć

Arka Gdynia bardzo udanie rozpoczęła rundę wiosenną, będąc jedną z zaledwie trzech drużyn, które w dwóch pierwszych spotkaniach odniosły zwycięstwa. Drużyna Ryszarda Tarasiewicza najpierw efektownie 5:2 pokonała na wyjeździe Widzew Łódź, a przed tygodniem ograła u siebie 2:0 Górnik Polkowice. Dzięki tym wygranym przesunęła się na piąte miejsce w ligowej tabeli.

W sobotnie popołudnie Arkę czeka wizyta w Opolu i pojedynek z tamtejszą Odrą, która rywalizację w 2022 roku rozpoczęła od zdobycia tylko jednego punktu w dwóch wyjazdowych meczach – 1:1 z Zagłębiem Sosnowiec i 0:2 z Chrobrym Głogów.

W pierwszym pojedynku tych zespołów Arka wygrała u siebie pewnie 3:0. Czy Odra weźmie rewanż w sobotę? Mecz rozpocznie się o godzinie 12:40.

Odra – Arka, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie 23. kolejki Fortuna 1. Ligi jest jednym z trzech w tej serii spotkań, które będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisja z meczu Odry z Arką dostępna będzie na kanale Polsat Sport. Poniżej przedstawiamy także sposób pozwalający na obejrzenie meczu zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu.

Odra – Arka: transmisja na żywo za darmo

Pierwszoligową rywalizację kibice mogą na bieżąco śledzić w usłudze Polsat Box Go, w której dostępne są transmisje “na żywo” ze wszystkich spotkań. Za jej pośrednictwem obejrzymy także pojedynek Odry z Arki. Teraz dostęp do pakietu sportowego w tej usłudze można uzyskać zupełnie za darmo na 30 dni. Pozwala na to promocja przygotowana przez bukmachera Fuksiarz. Wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Odra – Arka, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy transmisja meczu Odry z Arką będzie dostępna za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go. Powyżej przedstawiliśmy również warunki promocji, skorzystanie z której umożliwia uzyskanie za darmo dostępu do usługi na najbliższy miesiąc.

Odra – Arka, kursy bukmacherskie

Udany początek rundy wiosennej w wykonaniu Arki sprawiła, że to właśnie ona jest uznawana przez bukmacherów za faworyta sobotniego spotkania w Opolu.

Odra Opole Arka Gdynia 3.80 3.45 2.13 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 marca 2022 23:05 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin