PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Norwich City – Chelsea: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W czwartek Chelsea spróbuje nadrobić dystans do Liverpoolu i Manchesteru City, mierząc się z czerwoną latarnią Premier League. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Carrow Road Premier League Norwich Chelsea 11.0 5.40 1.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2022 11:07 .

Norwich – Chelsea, gdzie oglądać

Chelsea mogła w ostatnich tygodniach nie prezentować najwyższej formy, ale i tak osiągała zamierzone cele. Wygrała Klubowe Mistrzostwa Świata, a w Premier League jej seria zwycięstw wynosi już trzy mecze. Rysą na tym wizerunku jest niedawny, przegrany finał Pucharu Ligi, w którym jednak The Blues aż do serii rzutów karnych prezentowali się jako równorzędny rywal dla Liverpoolu. Teraz celem Thomasa Tuchela jest stopniowe zmniejszanie straty, zarówno do The Reds, jak i Manchesteru City. Wydaje się, że nie mogli trafić na lepszego rywala.

Norwich City, bowiem, choć pod wodzą trenera Smitha wygląda nieco lepiej, nie idą za tym wyniki. W czterech ostatnich kolejkach Kanarki zanotowały wyłącznie porażki i “zadomowiły się” na ostatnim miejscu w tabeli. Do pierwszej bezpiecznej lokaty brakuje im w teorii pięć, a w praktyce minimum sześć oczek. Everton bowiem rozegrał aż dwa spotkania mniej.

Sprawdź nasze typy na mecz Norwich – Chelsea.

Norwich – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w ramach 30. kolejki obejrzysz na Canal+ Sport 2.

Norwich – Chelsea, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań angielskiej Premier League. Dotyczy to również czwartkowego pojedynku na Carrow Road. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zakład bez ryzyka do 110 zł + bonus do 500 zł Odbierz voucher na Canal Plus Online Odbierz voucher! +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Norwich – Chelsea, transmisja online

Spotkanie 30. kolejki Premier League obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę canalplus.com i wykupisz odpowiedni abonament. Powyżej wytłumaczyliśmy też, jak uzyskać dostęp do transmisji z tego meczu zupełnie za darmo.

Norwich – Chelsea, kursy bukmacherskie

Gdy zdobywca Ligi Mistrzów mierzy się z czerwoną latarnią Premier League, przewidywania bukmacherów są dość jasne. Każdy inny wynik niż pewny triumf Chelsea uznany będzie za niespodziankę.

Norwich Chelsea 11.0 5.40 1.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2022 11:07 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin