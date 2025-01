Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Napoli – Juventus: gdzie oglądać?

W sobotę na Półwyspie Apenińskim czeka nas wielki hit 22. kolejki Serie A. Napoli zmierzy się z Juventusem, który pod wodzą Thiago Motty przyzwyczaił swoich fanów do kończenia meczów podziałem punktów. Z 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach Stara Dama aż 16 razy remisowała. Czy w starciu z kandydatem do zdobycia Scudetto zabiorą ze sobą przynajmniej punkt do Turynu? Przekonamy się dziś wieczorem.

Napoli – Juventus: transmisja w TV

Sobotnie spotkanie Napoli – Juventus będzie można oglądać tradycyjnie w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Początek rywalizacji o godzinie 18:00. Starcie skomentuje duet Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Napoli – Juventus: transmisja online

Hit 22. kolejki Serie A Napoli – Juventus można oglądać w internecie na stronie elevensports.pl. Ponadto rywalizacja będzie dostępna u bukmachera w usłudze STS TV. Poniżej przedstawiamy instrukcję, co zrobić, aby odblokować dostęp do meczu w STS TV.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł, Dostęp do transmisji ze spotkania Napoli – Juventus zostanie odblokowany.

Napoli – Juventus: kto wygra?

Napoli – Juventus: kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS zdecydowanym faworytem meczu Napoli – Juventus będzie drużyna gospodarzy. Kurs na wygraną Partenopei wynosi 2.35, zaś zwycięstwo gości można dodać do kuponu po kursie 3.60. Zdarzenie, że mecz zakończy się remisem, oszacowano ze współczynnikiem 3.00.

SSC Napoli Juventus FC 2.35 3.00 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 stycznia 2025 12:00 .

Gdzie oglądać mecz Napoli – Juventus? Transmisja meczu Napoli – Juventus będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1 oraz w internecie na stronie elevensports.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Napoli – Juventus? Mecz odbędzie się w sobotę (25 stycznia) o godzinie 18:00 na Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu.

