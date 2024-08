fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Napoli – Bologna, gdzie oglądać?

Napoli zaliczyło poważny falstart i w pierwszym meczu pod wodzą Antonio Conte nieoczekiwanie przegrało z Hellasem Verona 0-3. Taki wynik z pewnością nie zadziała pozytywnie na morale w zespole, a szybka rehabilitacja jest bardzo potrzebna. W niedzielę piłkarzy z Neapolu czeka dużo większe wyzwanie, bowiem zmierzą się na własnym terenie z Bologną. Mimo zmiany trenera, w tej ekipie wciąż prowadzona jest taka sama polityka dotycząca rozwoju zawodników, drużyny oraz pożądanego stylu gry.

Spotkanie Napoli – Bologna rozpocznie się o godzinie 20:45. Sprawdź nasze typy.

Napoli – Bologna, transmisja TV

Za transmisję meczów Serie A odpowiada stacja Eleven Sports. Niedzielne starcie 2. kolejki między Napoli a Bologną będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji na kanale Eleven Sports 1.

Napoli – Bologna, transmisja online

Istnieje również możliwość obejrzenia meczu Napoli – Bologna w internecie za sprawą usługi Betclic TV. Dostęp do niej można uzyskać, zakładając konto u bukmachera Betclic z kodem promocyjnym GOALPL.

Napoli – Bologna, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Napoli 0% Remisem 0% Wygraną Bologni 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Napoli

Remisem

Wygraną Bologni

Napoli – Bologna, kursy bukmacherskie

Mimo porażki na inaugurację, bukmacherzy uważają Napoli za faworyta niedzielnego meczu. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.91. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Bologni jest to nawet 4.20. Kurs na remis waha się między 3.30 a 3.60. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL, a będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka.