Nantes – PSG: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Paris Saint-Germain w minionej kolejce po raz pierwszy straciło punkty. Czy mistrzowie odbiją sobie ten rezultat na stadionie Nantes? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Stade de la Beaujoire Ligue 1 Nantes Paris Saint-Germain 10.0 6.80 1.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 września 2022 08:50 .

Nantes – PSG, gdzie oglądać

Paris Saint-Germain zostało w ubiegły weekend zatrzymane. Piłkarze AS Monaco byli wręcz o krok od zwycięstwa, ale w ostatniej chwili z rzutu karnego wyrównał Neymar. To nie był udany występ mistrzów Francji, ale to nie może zatrzeć fantastycznego wrażenia, jakie robili od początku kampanii.

A Nantes to nie jest zespół pokroju Monaco. Ostatnio wygrali swój pierwszy ligowy mecz w tym sezonie, pokonując Toulouse. Rozwścieczone PSG z pewnością spróbuje jak najszybciej dobrać się do skóry nadchodzącym rywalom.

Nantes – PSG, transmisja na żywo w TV

Mecz ligi francuskiej obejrzysz na kanałach Eleven Sports 3, Eleven Sports 4 oraz CANAL+ Sport 2.

Nantes – PSG, transmisja na żywo za darmo

Transmisję z meczu Ligue 1 dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełni dwa proste warunki, aby mieć dostęp do transmisji.

Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS, a jeżeli jeszcze go nie macie rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy baner. Drugim warunkiem jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu takiego kuponu.



Nantes – PSG, transmisja online

Każdy z kanałów, na których transmitowane będzie spotkanie pomiędzy Nantes a PSG znajduje się w ofercie CANAL+ Online. By uzyskać dostęp do transmisji meczu wejdź na stronę canalplus.com i wykup sportowy abonament.

Nantes – PSG, kursy bukmacherskie

To hegemoni francuskiej Ligue 1 są zdecydowanym faworytem nadchodzącego pojedynku.

