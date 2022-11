PressFocus Na zdjęciu: Boris Moltenis i Angel Rodado

Motor – Wisła: transmisja TV i online. Do jednego z ciekawiej zapowiadających się meczów 1/8 finału Pucharu Polski dojdzie w Lublinie, gdzie miejscowy drugoligowiec podejmował będzie Białą Gwiazdę. Sprawdź jak obejrzeć mecz Motor – Wisła za darmo.

Oglądaj mecz Motor – Wisła dzięki Fuksiarzowi. Odbierz za darmo dostęp do usługi Polsat Box Go! Odbierz w Fuksiarzu!

Motor – Wisła, gdzie obejrzeć

W środowe popołudnie w Lublinie dojdzie do piłkarskiego święta, bowiem na stadion Motoru zawita utytułowana Wisła Kraków. Obie drużyny w przeszłości miały już okazję rywalizować ze sobą wielokrotnie, ale do ostatniego oficjalnego pojedynku doszło w 1996 roku, gdy oba zespoły występowały na drugim szczeblu rozgrywkowym.

Środowy mecz będzie pojedynkiem 12. drużyny drugiej ligi z 10. zespołem zaplecza Ekstraklasy. Postawa obu ekip w lidze jest sporym rozczarowaniem, dlatego też mecz Pucharu Polski będzie dla nich dobrą okazję do chociaż częściowej rehabilitacji w oczach kibiców.

Na murawę w roli faworyta wybiegną piłkarze Wisły, ale w żadnym wypadku nie mogą zlekceważyć swojego przeciwnika, jeżeli chcą myśleć o awansie do ćwierćfinału. Sprawdź nasze typy na mecz Motor – Wisła.

Motor – Wisła, transmisja na żywo w TV

Mecz 1/8 finału Pucharu Polski pomiędzy Motorem Lublin i Wisłą Kraków rozegrany zostanie w środę (9 listopada) o godzinie 14:30. Transmisja meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport.

Motor – Wisła: transmisja na żywo za darmo

Zupełnie za darmo mecz Motor – Wisła będzie można obejrzeć w usłudze Polsat Box Go dzięki promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Po spełnieniu dwóch prostych warunków otrzymasz od bukmachera voucher na 30-dniowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Jakie to warunki? Wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Motor – Wisła, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy mecz Motor – Wisła online będzie można obejrzeć korzystając z usługi Polsat Box Go. Dodatkowo powyżej przedstawiliśmy sposób na uzyskanie dostępu do niej zupełnie na za darmo na cały miesiąc.

Motor – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta środowego spotkania o awans do ćwierćfinału stawiają gości z Krakowa. Kursy na ich wygraną oscylują w okolicy 1.80, podczas gdy na zwycięstwo Motoru można postawić nawet po kursie 4.60.

Puchar Polski Motor Lublin Wisła Kraków 4.60 3.80 1.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2022 07:06 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin