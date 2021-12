PressFocus Na zdjęciu: Ernest Muci

Motor – Legia: transmisja za darmo oraz stream online. W jednym ze środowych spotkań 1/8 finału Pucharu Polski dojdzie do pojedynku drugoligowca z aktualnym mistrzem Polski. W roli faworyta na murawę wybiegną oczywiście zawodnicy Legii Warszawa, ale w Lublinie marzą o sprawieniu niespodzianki. Transmisja z meczu będzie dostępna w telewizji, ale będzie można ją obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Sprawdź jak odebrać darmowy dostęp na 30 dni do usługi Polsat Box Go.



Motor Lublin Puchar Polski

01/12/2021 20:00

Stadion Motoru

Legia Warszawa

Mecz Legii dzisiaj, gdzie oglądać

Czy Legia Warszawa kryzys ma już za sobą? W tej chwili nie można jeszcze odpowiedzieć na pytanie, choć wygrana mistrzów Polski z Jagiellonią Białystok na pewno jest dla nich światełkiem w tunelu. Kolejny sprawdzian drużynę Marka Gołębiewskiego czeka w środowy wieczór, kiedy zmierzy się na wyjeździe z drugoligowym Motorem Lublin. Stawką tego meczu będzie awans do ćwierćfinału Pucharu Polski.

Na papierze faworytem jest oczywiście Legia, ale piłkarze Motoru zdają sobie dobrze sprawę, że jest to dobra okazja na sprawienie niespodzianki i zrobią wszystko aby tego dokonać. W środowy wieczór możemy spodziewać się w Lublinie dużych emocji.

Mecz rozpocznie się o godzinie 20:00. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na 1/8 finału Pucharu Polski.

Motor – Legia, gdzie w TV

Mecz 1/8 finału Pucharu Polski pomiędzy Motorem Lublin a Legią Warszawa będzie transmitowany “na żywo” w polskiej telewizji. Mecz będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Extra.

Oglądaj mecze Pucharu Polski z kodem GOAL

Teraz można także uzyskać zupełnie za darmo dostęp na 30 dni do usługi Polsat Box Go, w ramach której będziemy mogli również możliwość obejrzenia meczu Motoru z Legią. Poniżej wyjaśniamy po kolei co trzeba zrobić, aby otrzymać voucher.

Zarejestruj się w Fuksiarzu podając kod promocyjny GOAL W ciągu 48 godzin wpłać depozyt o wartości minimum 50 złotych Odbierz e-mail w którym otrzymasz od Fuksiarza voucher na 30-dniowy dostęp do usługi Polsat Box Go Oglądaj mecze Pucharu Polski w Polsat Box Go

Motor – Legia, transmisja online

Tak jak już wspomnieliśmy wyżej mecz online będziemy mogli obejrzeć w usłudze Polsat Box Go. W jej ramach dostępne będą również inne pojedynku 1/8 finału Pucharu Polski.

Motor – Legia, kursy bukmacherskie

Wyżej notowana Legia jest oczywiście faworytem środowego meczu. Jasno pokazują to również kursy bukmacherskie, choć trzeba zaznaczyć, że bukmacherzy wcale nie stawiają Motoru na straconej pozycji.

Motor Lublin Legia Warszawa 7.25 5.50 1.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1. grudnia 2021 10:13 .

