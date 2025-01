Real Madryt o awans do kolejnej rundy Pucharu Króla zmierzy się z Deportivo Minera. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (6 stycznia) o godzinie 19:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Minera - Real Madryt w TV i online.

W sobotę awans do kolejnej rundy Pucharu Króla wywalczyła FC Barcelona, a w poniedziałek powalczy o to Real Madryt. Królewscy na wyjeździe zmierzą się z piątoligowym Deportivo Minera, dla którego pojedynek z Królewskimi będzie historycznym wydarzeniem. Zespół Carlo Ancelottiego prawdopodobnie wystarczy w mocno rezerwowym składzie, ale nie powinno to w żadnym stopniu przeszkodzić mu w w odniesieniu zwycięstwa.

Kilka dni temu Real Madryt odniósł ważne ligowe zwycięstwo nad Valencią, a pucharowy mecz z Minerą będzie dla jego zawodników także przetarciem przed rywalizacją w Superpucharze Hiszpanii. Poniedziałkowe spotkanie Pucharu Króla będzie można oglądać zarówno w TV, jak i online.

Minera – Real Madryt, transmisja w TV

Mecz Minera – Real Madryt odbędzie się w poniedziałek (6 stycznia) o godzinie 19:00. W telewizji transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale TVP Sport.

Minera – Real Madryt , transmisja za darmo

Poniedziałkowe spotkanie Realu Madryt można obejrzeć także za darmo za pośrednictwem usługi STS TV. Co trzeba zrobić, aby uzyskać do niej dostęp? Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Minera – Real Madryt zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji “zakłady live” i wybierz ten mecz

Kurs 100 na zwycięstwo Realu co najmniej dwoma golami

Przy okazji poniedziałkowego spotkania warto zwrócić uwagę na ofertę Superbet, dzięki której zakład na wygraną Realu Madryt minimum dwoma golami można postawić po kursie 100. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby zgarnąć bonus 200 zł.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Zagraj za 2 zł pierwszy zakład pojedynczy obejmujący typ na wygraną Realu różnicą co najmniej dwóch goli (zakład: Handicap – Real Madryt (-1.5)) Jeżeli kupon okaże się trafiony, uzyskasz bonus w wysokości 200 zł

Minera – Real Madryt, transmisja online

Prawami do pokazywania meczów Pucharu Króla w Polsce dysponuje Telewizja Polska. Za pośrednictwem internetu rywalizację będzie można oglądać również na stronie sport.tvp.pl.

Gdzie obejrzeć mecz Deportivo Minera – Real Madryt? Transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport, a także w usłudze STS TV z kodem GOAL. Kiedy odbędzie się spotkanie Deportivo Minera – Real Madryt? Mecz rozegrany zostanie w poniedziałek (6 stycznia) o godzinie 19:00.

