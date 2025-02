AC Milan - AS Roma to środowy mecz 1/4 finału Pucharu Włoch. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00. Sprawdź, czy spotkanie będzie transmitowane w internecie lub w telewizji.

AC Milan – AS Roma, gdzie oglądać?

AC Milan i AS Roma to ekipy, które przystąpią do środowej potyczki po remisach w trakcie weekendu. Rossoneri podzielili się punktami w derbach z Interem Mediolan (1:1). Z kolei Giallorossi zremisowali z SSC Napoli (1:1). Milan ogólnie na San Siro nie przegrał od 23 listopada minionego roku, czyli od 10 starć. Zaliczył w nich pięć zwycięstw. Z kolei rzymianie są drużyną, która na zwycięski szlak w roli gościa wróciła dopiero pod koniec stycznia. Roma pokonała Udinese Calcio (2:1). Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w 2025 roku. W grudnia w bezpośredniej konfrontacji padły dwa gole i potyczka Serie A zakończyła się podziałem punktów (1:1).

AC Milan – AS Roma, transmisja w TV

Środkowa batalia w Coppa Italia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania AC Milan – AS Roma będzie do obejrzenia na antenie Polsat Sport 1. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00.

AC Milan – AS Roma, stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób będzie można oglądać potyczkę z udziałem Rossonerich i Giallorossich. Transmisja ze spotkania AC Milan – AS Roma będzie dostępna także na platformach Polsat Box Go czy Netia Go. Z usług można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

AC Milan – AS Roma, sonda

AC Milan – AS Roma, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na zwycięstwo Milanu kształtuje się w wysokości 2.07. Remis wyceniono na 3.45. Z kolei opcję na ewentualną wygraną Romy oszacowano na 3.60.

AC Milan AS Roma 2.07 3.45 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lutego 2025 11:29 .

Gdzie obejrzeć mecz AC Milan – AS Roma? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport 1 i w internecie na platformach Polsat Box Go oraz Netia Go. Kiedy odbędzie się mecz AC Milan – AS Roma? Spotkanie zostanie rozegrane w środę (5 lutego) o godzinie 21:00.

