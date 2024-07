Pressinphoto Sports Agency/Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

AC Milan – Real Madryt, gdzie oglądać?

Kolejny bardzo ciekawy pojedynek czeka nas w ramach amerykańskiego tournee US Soccer Champions Tour, na które udało się kilka czołowych klubów z Europy. W nocy ze środy na czwartek AC Milan zmierzy się z Realem Madryt. Dla obu zespołów to kolejny sprawdzian w ramach przygotowań do nowego sezonu.

Milan ma już za sobą dwa towarzyskie spotkania. Jeszcze w Europie zremisował 1:1 z Rapidem Wiedeń, natomiast po wyjeździe za ocean pokonał 3:2 Manchester City. Tymczasem Królewscy zaprezentowali się kibicom tylko raz, wygrywając 3:0 z Albacete. Pojedynek Milanu z Realem będzie można obejrzeć w Polsce zarówno w telewizji, jak i online.

AC Milan – Real Madryt, transmisja w TV

Spotkanie Milan – Real Madryt odbędzie się w nocy ze środy na czwartek (31 lipca/1 sierpnia) o godzinie 2:30 polskiego czasu. Telewizyjna transmisja z tego meczu będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1.

AC Milan – Real Madryt, transmisja online

Pojedynek Milanu z Realem możesz również obejrzeć online. Internetowa transmisja dostępna będzie w usłudze STS TV. Uzyskanie do niej dostępu jest bardzo łatwe – wystarczy rejestracja konta w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawienie dowolnego zakładu za min. 2 zł w ciągu 24h przed meczem (lub na live).

AC Milan – Real Madryt: kto wygra?

Milan – Real Madryt: kursy bukmacherskie

Ten bardzo ciekawie zapowiadający się pojedynek nie ma zdecydowanego faworyta, choć bukmacherzy nieco większe szanse na wygraną dają Królewskim.

AC Milan Real Madryt 2.75 3.75 2.23 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 lipca 2024 07:51 .

Gdzie oglądać mecz Milan – Real Madryt? Mecz AC Milan – Real Madryt można oglądać na kanale Eleven Sports 1 oraz w usłudze STS TV z kodem promocyjnym GOAL. O której mecz AC Milan – Real Madryt? Spotkanie AC Milan – Real Madryt rozegrane zostanie w nocy ze środy na czwartek (31 lipca/1 sierpnia) o godzinie 02:30 polskiego czasu.

