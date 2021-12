PressFocus Na zdjęciu: Tomori i Alexander-Arnold

AC Milan – Liverpool: transmisja w TV i online. O ile dla gości wynik wtorkowego spotkania nie ma większego znaczenia, o tyle dla Milanu jest to mecz o być albo nie być w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Jeżeli Rossoneri pokonają u siebie rozpędzonych The Reds, wciąż będą mieć szansę na awans do 1/8 finału. Transmisja z tego starcia dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

AC Milan – Liverpool, gdzie oglądać

AC Milan ostatnio świetnie radzi sobie w Serie A. Na tyle, że po ostatniej kolejce Rossoneri zostali liderem tabeli. Ich powrót do Ligi Mistrzów daleki jest jednak od wymarzonego. Mając w zanadrzu ostatni mecz zajmują trzecie miejsce w swojej grupie. To o tyle bolesne, że Liverpool boleśnie udowodnił, że owa grupa nie jest wcale tak mocna, jak wydawało się podczas losowania, wygrywając pierwsze pięć kolejek. Mediolańczycy mają na koncie zaledwie cztery oczka, tyle samo co Atletico i o jedno więcej niż Porto. Dlatego też stoją przed misją niemal niemożliwą. Nie tylko muszą pokonać u siebie rozpędzonych The Reds, co liczyć na remis w drugim z pojedynków grupy B.

Jako się rzekło, Liverpool nie czuje wielkiej presji przed wtorkowym starciem na San Siro. Jasne, każde zwycięstwo w Lidze Mistrzów gwarantuje kolejne miliony, ale pod względem sportowym przewaga ekipy Juergena Kloppa nad resztą stawki jest ogromna i wynosi, bagatela, dziesięć punktów. W tym Milan może szukać swoich szans. Biorąc pod uwagę niezwykle napięty grudniowy terminarz w Anglii, logika nakazuje Kloppowi wystawić do gry rezerwowych zawodników. Wiemy jednak, że Niemiec nie zawsze działa pod tym względem zero-jedynkowo.

AC Milan – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Polsat Sport ma zapewnione prawa do transmisji wszystkich spotkań obecnej edycji Ligi Mistrzów, a starcie Milanu z Atletico dostępne będzie na kanale Polsat Sport Premium 2.

AC Milan – Liverpool, transmisja online

Pojedynek w ramach piątej kolejki fazy grupowej, jak wszystkie spotkania Ligi Mistrzów, obejrzeć można za pośrednictwem Polsatu. W internecie dostępna jest usługa Polsat Box Go, gdzie dostępny będzie również mecz Milanu z Atletico.

AC Milan – Liverpool, kursy bukmacherskie

Dobra forma w Serie A, motywacja oraz to, że grają u siebie sprawia, że bukmacherzy widzą faworyta nadchodzącego spotkania w podopiecznych Stefano Pioliego.

AC Milan Liverpool FC 2.15 4.00 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7. grudnia 2021 07:04 .

