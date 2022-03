PressFocus Na zdjęciu: AC Milan - Inter Mediolan

Milan – Inter: transmisja w TV i online za darmo. We wtorkowy wieczór odbędzie się pierwsze półfinałowe spotkanie rozgrywek o Puchar Włoch, w którym zmierzą się dwa mediolańskie kluby. Obie drużyny liczą na wypracowanie zaliczki przed rewanżowym meczem. Dzisiejsze spotkanie będzie można oczywiście obejrzeć w polskiej telewizji, ale przedstawiamy również sposób, który pozwala na obejrzenie meczu za pośrednictwem internetu zupełnie za darmo.

Coppa Italia AC Milan Inter Mediolan 3.40 3.45 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2022 14:48 .

Milan – Inter, gdzie oglądać

Obie drużyny są w tym sezonie bezpośrednimi rywalami w walce o mistrzostwo Włoch, ale w ostatnich kolejkach dostały zadyszki, w efekcie czego na pierwsze miejsce w tabeli wysunęło się Napoli. Teraz obie drużyny zmierzą się w walce o awans do finału Pucharu Włoch. Wtorkowe spotkanie będzie pierwszym etapem, bowiem rewanżowy pojedynek odbędzie się w kwietniu.

W ostatni weekend obie drużyny niespodziewanie podzieliły się punktami ze swoimi rywalami. Milan przed własną publicznością zremisował 1:1 z Udinese, natomiast Inter na wyjeździe bezbramkowo z Genoą.

W tym sezonie odbyły się już dwa mecze między tymi zespołami. Pierwszy listopadowy zakończył się remisem 1:1, natomiast na początku lutego górą był Milan 2:1. Jak będzie tym razem – sprawdź typy na mecz Milan – Inter.

Milan – Inter, transmisja na żywo w TV

Wtorkowe spotkanie będziemy mogli obejrzeć “na żywo” w polskiej telewizji. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie transmitowany na kanale Polsat Sport News. Poniżej przedstawiamy również sposób, dzięki któremu mecz będzie można obejrzeć za darmo za pośrednictwem internetu.

Milan – Inter: transmisja na żywo za darmo

Transmisję z półfinałowego meczu Pucharu Włoch będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu na stronie STS zakłady bukmacherskie. Transmisja będzie dostępna dla wszystkich klientów bukmachera. Aby odblokować sobie do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL W ciągu 24 godzin przed transmisją zagrać dowolny kupon (bez wymogów dotyczących minimalnej stawki lub kursu)

Milan – Inter, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz będzie można obejrzeć w usłudze Polsat Box Go, ale także na internetowej stronie bukmachera STS. I to zupełnie za darmo. Powyżej znajdziecie wyjaśnienie co trzeba zrobić, aby mieć dostęp do takiej transmisji.

Milan – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieco większe szanse na wygraną we wtorkowym meczu ma zespół Interu Mediolan. Milan nie stoi jednak na straconej pozycji.

AC Milan Inter Mediolan 3.40 3.45 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2022 14:48 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin