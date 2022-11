Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Miedź – Śląsk: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Miedź niemal od początku sezonu jest na kursie kolizyjnym z powrotem do 1. ligi, a jej strata do kolejnych zespołów w tabeli jest coraz większa. W niedzielę zmierzy się ze Śląskiem Wrocław, który złapał wiatr w żagle.

Miedź – Śląsk, gdzie oglądać

Fatalnie jak na razie układa się ten sezon dla Miedzy Legnica, która z łatwością w zeszłym roku wywalczyła awans do Ekstraklasy. Przeskok między pierwszą a drugą ligą jest, jak widać spory, bo beniaminek zwyczajnie nie radzi sobiw w starciach z rywalami z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Od czasu zwycięstwa z Lechem Poznań w 1/16 finału pucharu Polski, Śląsk Wrocław dzięki złapaniu nieco pewności siebie zaczął rozgrywać coraz lepsze mecze. Wyrównany bój z Jagiellonią, a potem zwycięstwo wyjazdowe w Płocku nie tylko poprawiły jego pozycję w tabeli, ale też morale piłkarzy.

Mecz w Legnicy może być dość nieprzewidywalny. Sprawdźcie zatem nasze typy na spotkanie Miedź – Śląsk.

Miedź – Śląsk, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy między Miedzią Legnica i Śląskiem Wrocław obejrzycie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3.

Miedź – Śląsk, transmisja online

Mecz Miedzi ze Śląskiem Wrocław znajdziecie też w Internecie. Transmisję możecie odblokować, jeśli wejdziecie na stronę CANAL+ Online i skorzystacie z naszej oferty. Wykupując abonament, za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 49 złotych!

Miedź – Śląsk, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają pewności co do przebiegu tego spotkania. Nieco niższe kursy oferowane są na zwycięstwo Śląska Wrocław, co wskazuje, że to goście są lekkimi faworytami niedzielnego meczu.

Stadion Mijeski im.Orla Bialego Ekstraklasa Miedź Legnica Śląsk Wrocław 2.80 3.50 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2022 07:51 .

