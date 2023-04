PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Miedź – Raków, gdzie oglądać?

Tylko sześć kolejek pozostało do końca obecnego sezonu PKO Ekstraklasy. W sobotę dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które na tym etapie sezonu są zupełnie innych miejscach. Ostatnia w tabeli Miedź Legnica, która traci aż 10 punktów do bezpiecznego miejsca, zmierzy się z liderującym i mającym osiem punktów przewagi Rakowem Częstochowa.

Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa są oczywiście podopieczni Marka Papszuna, który w mijającym tygodniu oficjalnie ogłosił pożegnanie z klubem po zakończeniu obecnego sezonu. Jego celem jest oczywiście zdobycie mistrzostwa Polski, a krok w tym kierunku piłkarze Rakowa mogą zrobić w sobotę w Legnicy.

Miedź – Raków, transmisja w TV

Mecz Miedź – Raków rozegrany zostanie w sobotę (22 kwietnia) o godzinie 17:30. Telewizyjna transmisja z tego meczu będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Miedź – Raków, transmisja online

Sobotnią rywalizację w Legnicy można obejrzeć za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać z promocyjnej oferty, dzięki której przez pierwsze trzy miesiące dostępu do pakietu z kanałami CANAL+ zapłacisz tylko 39 zł, zamiast 49 zł. Z oferty skorzystamy rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Miedź – Raków, kursy bukmacherów

Bukmacherzy nie mają wątpliwości co do tego kto jest faworytem sobotniego spotkania i zdecydowanie stawiają na drużynę Rakowa. Kursy na zwycięstwo gości z Częstochowy nie przekraczają 1.50.

Miedź Legnica Raków Częstochowa 7.80 4.40 1.48 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2023 08:48 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Gdzie obejrzeć mecz Miedź – Raków? Spotkanie dostępne będzie na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3, a także w atrakcyjnej ofercie na platformie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Miedź – Raków? Mecz rozegrany zostanie w sobotę (22 kwietnia) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.