Miedź Legnica – Arka Gdynia, gdzie oglądać

Miedź Legnica i Arka Gdynia to drużyny, które przed startem sezonu były postrzegane za pretendentów do gry o awans do PKO Ekstraklasy. Drużyna Radosława Belli dzisiaj jest w lekkim dołku, będąc od czterech spotkań bez wygranej. W tym czasie przegrała dwa razy i dwukrotnie remisowała.

Ekipa Wojciecha Łobodzińskiego ma natomiast za sobą przegranej starcie z Chrobrym Głogów (0:1). Jednocześnie opiekun Arki przed sentymentalnym powrotem do Legnicy doznał drugiej porażki w tym miesiącu.

Miedź Legnica – Arka Gdynia, transmisja na żywo w TV

Wtorkowej konfrontacji nie będzie można śledzić w żadnej polskiej telewizji. Polsat posiadający prawa do pokazywania spotkań krajowego pucharu nie zdecydował się na emisję starcia z udziałem Miedzi i Arki.

Miedź Legnica – Arka Gdynia, transmisja online

Batalii na stadionie im. Orła Białego nie będzie można obejrzeć również w internecie. Żadna platforma nie skusiła się na emitowanie potyczki Miedź – Arka.

Miedź Legnica – Arka Gdynia, kto wygra

Miedź Legnica – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że faworytem potyczki są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Miedzi wynosi 2.33-2.35. Z kolei opcja na ewentualną wygraną Arki została oszacowana na 2.95-3.00.

