Finał Ligi Europy: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć finał Villarreal – Manchester United? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (26 maja) o godzinie 21:00. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć finał Ligi Europy.

Dzisiaj mecz Manchesteru United, gdzie oglądać finał Ligi Europy

W środę na stadionie w Gdańsku rozegrany zostanie finał Ligi Europy, w którym Villarreal zmierzy się z Manchesterem United. Obie drużyny do spotkania przystąpią z jednym celem, jakim jest zdobycie trofeum, ale faworytem tego meczu niewątpliwie są Czerwone Diabły. Dla zespołu z Hiszpanii będzie to natomiast okazja do odniesienia największego sukcesu w historii klubu, bowiem do tej pory nie udało mu sięgnąć po żadne znaczące trofeum.

Największym atutem Żółtej Łodzi Podwodnej jest posiadanie na trenerskiej ławce Unaia Emery’ego, który jest specjalistą, jeżeli chodzi o triumfy w rozgrywkach Ligi Europy. W przeszłości trzy razy sięgał po to trofeum z zespołem Sevilli i dziś zapewne będzie chciał ten sukces powtórzyć z Villarreal. Zdecydowanie większym potencjałem dysponuje jednak Manchester United prowadzony przez Ole Gunnara Solskjaera i to on zagra w roli faworyta.

Obie drużyny w przeszłości miały okazję rywalizować ze sobą już cztery razy. Wszystkie te spotkania zakończyły się bezbramkowym remisami. Czy w środę doczekamy się goli? Dowiedź się więcej – sprawdź nasz typ na finał Ligi Europy.

Finał – Liga Europa, gdzie transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy mecz na Arena Gdańsk będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z finału Ligi Europy: Villarreal – Manchester United transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Polsat Sport Premium 1 i TVP1. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 21:00 w Telewizji Polskiej skomentuje Mateusz Borek.

Villarreal – Manchester United, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Gdańsku, będzie również dostępna w internecie. Mecz Villarreal – Manchester United online na żywo dostępna będzie na oficjalnej stronie internetowej TVP Sport – tvpsport.pl, a także poprzez aplikacje mobilne dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS.

Mecz Manchesteru United: transmisja na żywo za darmo

Dzisiejszy finał Ligi Europy: Villarreal – Manchester United będzie można obejrzeć bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Transmisja na żywo będzie bowiem dostępna zarówno na ogólnopolskim kanale TVP1, a także na stronie internetowej i w aplikacji TVP.

Villarreal – Manchester United, kursy bukmacherskie

Faworytem dzisiejszego finału jest Manchester United. Wskazują na to również kursy oferowane na to spotkanie przez legalnych bukmacherów.

Villarreal Manchester United 4.50 3.45 1.95 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 26. maja 2021 08:38 .

