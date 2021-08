Nowy sezon Serie A został już zainaugurowany. W niedzielę na boisko wybiegnie zespół uważany, za faworyta do zdobycia mistrzowskiego tytułu – Juventus. Stara Dama w pierwszym meczu zmierzy się na wyjeździe z Udinese Calcio. Mecze włoskiej Serie A, w tym spotkania z udziałem Juventusu, można oglądać za darmo między innymi na stronach legalnych polskich bukmacherów. Sprawdź gdzie dostępna będzie z meczu Udinese – Juventus transmisja za darmo.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Udinese – Juventus dzisiaj: gdzie obejrzeć

Juventus, w szeregach którego ponownie będziemy mieli możliwość oglądania reprezentanta Polski Wojciecha Szczęsnego, przed sezonem 2021/22 ma tylko jeden cel. Jest nim zdobycie mistrzostwa Włoch, a poprowadzić do tego ma Massimiliano Allegri, który wrócił do pracy w Turynie. Stara Dama sezon rozpocznie od wyjazdowego spotkania z Udinese, do którego przystąpi w roli zdecydowanego faworyta.

Niedzielne spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 18:30, będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i internecie. Dostępna będzie również zupełnie darmowa transmisja na stronach niektórych legalnych bukmacherów. Jak z niej skorzystać? Wyjaśniamy nieco niżej.

Mecz Juventusu dzisiaj, transmisja za darmo

Telewizyjnymi prawami do transmitowania meczów włoskiej Serie A w sezonie 2021/22 dysponuje Eleven Sport, ale do oglądania jego kanałów konieczne jest wykupienie do nich dostępu. Mecze między innymi Juventusu będą jednak transmitowane zupełnie za darmo także na platformach niektórych legalnie działających w Polsce bukmacherów. Transmisje dostępne będą np. na stronie jednego z największych polskich firm – Fortuna zakłady bukmacherskie.

Transmisja za darmo z niedzielnego meczu Udinese – Juventus będzie dostępna za darmo dla wszystkich klientów Fortuna zakłady bukmacherskie. Jedynym warunkiem, który należy spełnić, aby mieć dostęp do transmisji jest posiadanie swojego konta u bukmachera. Możecie je zarejestrować klikając na poniższy link.

Jakie warunki należy jeszcze spełnić? Wystarczy być zalogowanym, posiadać środki na swoim koncie depozytowym oraz mieć zagrany przynajmniej jeden zakład w ciągu ostatniego tygodnia (168 godzin). To wszystko!

Kiedy gra Juventus?

Mecz 1. kolejki Serie A, w ramach której Juventus zagra na wyjeździe z Udinese Calcio, odbędzie się 22 sierpnia (niedziela) o godzinie 18:30.

