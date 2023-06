Iga Świątek o awans do półfinału turnieju w Bad Homburg zagra dzisiaj z Aliną Blinkovą. Sprawdź gdzie za darmo oglądać dzisiejszy mecz Świątek.

IMAGO/Mathias Schulz Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo

Po pokonaniu Tatjany Marii i Jil Teichmann Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Bad Homburg. Dzisiaj czeka ją spotkanie, które stawką jest półfinał. Rywalką liderki światowego rankingu będzie Alina Blinkova, która obecnie zajmuje w nim 39. miejsce. Na papierze to znacznie bardziej wymagająca rywalka od wspomnianych wcześniej zawodniczek, ale Świątek przystąpi do tego meczu w roli zdecydowanej faworytki.

Mecz Świątek – Blinkova rozegrany zostanie w czwartek (29 czerwca). Spotkanie odbędzie się na korcie centralnym i jego początek jest zaplanowany nie wcześniej niż na godzinę 16:30.

Świątek – Blinkova: gdzie obejrzeć?

Spotkanie, w którym Iga Świątek zagra o awans do półfinału turnieju w Bad Homburg będzie można oglądać za darmo. Bezpłatną transmisję z meczu Świątek – Blinkova znajdziesz w usłudze STS TV. Uzyskanie do niej dostępu jest bardzo proste. Wystarczy, że zarejestrujesz konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawisz dowolny zakład. Spotkanie będzie można oglądać “na żywo” także na jednym z kanałów CANAL+.

O której godzinie gra dzisiaj Świątek?

Spotkanie Igi Świątek z Aliną Blinkovą w ćwierćfinale turnieju w Bad Homburg, rozpocznie się dzisiaj nie wcześniej niż o godzinie 16:30.

Jak zakończy się mecz? wygraną Świątek 100% wygraną Blinkovej 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Świątek

wygraną Blinkovej

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.