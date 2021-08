Southampton – Manchester United: gdzie oglądać mecz 2. kolejki Premier League? Spotkanie odbędzie się dzisiaj (22 sierpnia) o godzinie 15:00 na St. Mary’s Stadium. Sprawdź gdzie będzie prowadzona z meczu Southampton – Manchester United transmisja w tv i online.

Southampton – Manchester United, gdzie oglądać

Manchester United przed tygodniem efektownie rozpoczął rywalizację w nowym sezonie Premier League. Czerwone Diabły przed własną publicznością na Old Trafford rozbiły 5:1 Leeds United, potwierdzając swoje wysokie aspiracje w tym meczu. Świetną formę zaprezentowali przede wszystkim Bruno Fernandes i Paul Pogba. Pierwszy ustrzelił hattricka, natomiast drugi zapisał na swoje konto aż cztery asysty.

Pierwsza kolejka nie była natomiast udana dla Southampton. Grający bez Jana Bednarka Święci w wyjazdowym meczu musieli uznać wyższość Evertonu (1:3), a teraz czeka ich teoretycznie jeszcze trudniejsze zadanie. Każdy inny wynik niż wygrana podopiecznych Ole Gunnara Solskjaera będzie ogromną niespodzianką.

Czy gospodarze są w stanie pokrzyżować plany faworytom? Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Southampton – Manchester United.

Southampton – Manchester United, transmisja TV

Dzisiejszy mecz 2. kolejki Premier League będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu Southampton – Manchester United transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 2. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 15:00, skomentują Piotr Glamowski i Michał Gutka.

Southampton – Manchester United, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na stadionie Świętych, będzie również dostępna w internecie. Mecz Southampton – Manchester United online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Canal+ online”, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

Southampton – Manchester United, kursy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Manchester United. Wątpliwości co do tego nie mają również bukmacherzy, co widać po oferowanych przez nich kursach na ten mecz.

Southampton Manchester United 5.75 4.35 1.60 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 22. sierpnia 2021 08:27 .

