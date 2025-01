Pressinphoto Sports Agency/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja

Real Madryt w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów zmierzy się dzisiaj na wyjeździe ze Stade Brest. Obie drużyny są już pewne udziały w fazie pucharowej, ale nadal mają o co grać. Nadal mają bowiem szanse na znalezienie się w pierwszej ósemce tabeli, co pozwala kontynuować przygodę z Ligą Mistrzów już w 1/8 finału.

Mecz Brest – Real Madryt odbędzie się w środę (29 stycznia) i rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanale CANAL+ Extra 3, natomiast drogą internetową mecz można oglądać na platformie CANAL+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Voucher od Fortuny – 30 dni dostępu do CANAL+ Online

Dostęp do CANAL+ online możesz teraz uzyskać na 30 dni korzystając z oferty Fortuny. Bukmacher rozdaje nowym klientom voucher na dostęp do pakietu Super Sport, pozwalającego oglądać wszystkie mecze Ligi Mistrzów. Wystarczy spełnić kilka warunków. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 400. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Brest – Real Madryt: gdzie obejrzeć?

Transmisja z meczu Brest – Real Madryt nie będzie dostępna w otwartej telewizji. Mecz będzie pokazywany bowiem na kanale CANAL+ Extra 3. Z kolei za pośrednictwem internetu będzie można go oglądać na platformie CANAL+ online. Pakiet Super Sport pozwalający na oglądanie Ligi Mistrzów to obecnie koszt 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.Z oferty można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony .

Sprawdź: Liga Mistrzów – gdzie oglądać sezon 2024/2025? Transmisje za darmo

Brest – Real Madryt: sonda

Real Madryt zdobędzie trzy punkty? Tak

Nie Tak

Nie 0 Votes

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.