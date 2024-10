ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja

Real Madryt ostatniego tygodnia nie może zaliczyć do udanych. Przed tygodniem tylko zremisował w derbowym meczu z Atletico, a we wtorek niespodziewanie przegrał z Lille w meczu Ligi Mistrzów. Teraz Królewskich czeka kolejne trudne zadanie, bowiem na Santiago Bernabeu pojawi się trzeci w tabeli Villarreal.

Mecz Real Madryt – Villarreal odbędzie się w sobotę (5 października) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z meczu będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1, ale rywalizację będzie można również obejrzeć za darmo za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa STS TV, do której dostęp uzyskasz rejestrując konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz stawiając dowolny zakład.

Real Madryt – Villarreal: gdzie obejrzeć?

Sobotni mecz na Santiago Bernabeu można obejrzeć na kilka sposób. W telewizji transmisja dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1, ale rywalizację można oglądać także poprzez usługę CANAL+ online. W tym miejscu zwracamy uwagę na pakiet Super Sport, dzięki któremu uzyskamy dostęp do wszystkich kanałów CANAL+, także tych na których można oglądać rywalizację w Lidze Mistrzów. Do pakietu można również dorzucić paczkę z kanałami Eleven Sports, co gwarantuje transmisje ze wszystkich meczów La Liga. Z oferty możesz skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Real Madryt – Villarreal: kto wygra?

