W jednym z niedzielnych spotkań 2. kolejki La Liga na murawę wybiegną piłkarze Realu Madryt, którzy o drugie zwycięstw w tym sezonie powalczą na wyjeździe z Levante. Każdy inny wynik niż wygrana Królewskich będzie dużą niespodzianką. Mecze hiszpańskiej La Liga można oglądać za darmo między innymi na stronach legalnych polskich bukmacherów. Sprawdź gdzie dostępna będzie z meczu Levante – Real Madryt transmisja za darmo.

Levante – Real Madryt dzisiaj: gdzie obejrzeć

Real Madryt pod wodzą Carlo Ancelottiego bardzo udanie rozpoczął nowy sezon. Przed tygodniem pewnie 4:1 pokonał na wyjeździe Deportivo Alaves, a teraz wysoką formę będzie chciał potwierdzić w kolejnym wyjazdowym meczu. Tym razem rywalem Królewskich będzie Levante, które w pierwszej kolejce zremisowało 1:1 z Cadiz.

Niedzielne spotkanie 2. kolejki La Liga będzie można obejrzeć w polskiej telewizji, ale to nie jedyny sposób. Mecz będzie transmitowany również w internecie oraz zupełnie za darmo na stronach niektórych legalnie działających w Polsce bukmacherów. Jak uzyskać dostęp? Wyjaśniamy nieco niżej.

Mecz Realu Madryt dzisiaj, transmisja za darmo

Telewizyjnymi prawami do transmitowania meczów hiszpańskiej La Liga w sezonie 2021/22 dysponują Eleven Sports i Canal+, ale do oglądania tych kanałów konieczne jest wykupienie do nich dostępu. Mecze między innymi Realu Madryt będą jednak transmitowane zupełnie za darmo także na platformach niektórych legalnie działających w Polsce bukmacherów. Transmisje dostępne będą np. na stronie jednego z największych polskich firm – Fortuna zakłady bukmacherskie.

Transmisja za darmo z niedzielnego meczu Levante – Real Madryt będzie dostępna za darmo dla wszystkich klientów Fortuna zakłady bukmacherskie. Jedynym warunkiem, który należy spełnić, aby mieć dostęp do transmisji jest posiadanie swojego konta u bukmachera. Możecie je zarejestrować klikając na poniższy link.

Jakie warunki należy jeszcze spełnić? Wystarczy być zalogowanym, posiadać środki na swoim koncie depozytowym oraz mieć zagrany przynajmniej jeden zakład w ciągu ostatniego tygodnia (168 godzin). To wszystko!

Kiedy gra Real Madryt?

Mecz 2. kolejki La Liga, w ramach której FC Barcelona zagra na wyjeździe z Levante, odbędzie się 22 sierpnia (niedziela) o godzinie 22:00.

