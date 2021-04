Real – Chelsea: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć mecz Real – Chelsea? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (27 kwietnia) o godzinie 21:00. Spotkanie na Estadio Alfredo Di Stefano odbędzie się w ramach 1/2 finału Ligi Mistrzów. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz Real Madryt – Chelsea.

Real Madryt – Chelsea: gdzie oglądać półfinał Ligii Mistrzów?

Już dziś wystartuje rywalizacja o awans do finału Ligi Mistrzów w 2021 roku. W pierwszym półfinałowym meczu Real Madryt zmierzy się u siebie z londyńską Chelsea. W dwumeczu tym trudno wskazać zdecydowanego faworyta, a o awansie któregoś z zespołów mogą zadecydować szczegóły.

Real Madryt jest bez wątpienia bardziej zaprawiony w bojach i dysponuje większym doświadczeniem z tego typu spotkań. Nie oznacza to jednak, że Chelsea stoi w tym dwumeczu na straconej pozycji. Wręcz przeciwnie. The Blues będą chcieli potwierdzić bardzo dobrą formę prezentowaną pod wodzą Thomasa Tuchela, który odmienił drużynę po zastąpieniu na początku tego roku Mauricio Pochettino.

Szkoleniowiec Królewskich Zinedine Zidane w ostatnim czasie musi zmagać się z brakiem kilku podstawowych zawodników, co niewątpliwie ma wpływ na wyniki drużyny. W ostatnich ligowych kolejkach Real zaliczył potknięcia remisując z niżej notowanymi drużynami i skomplikował swoją sytuację w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Rywalizacja w Lidze Mistrzów rządzi się jednak innymi prawami, dlatego też we wtorkowy wieczór możemy spodziewać się bardzo zdeterminowanego do odniesienia zwycięstwa zespołu z Madrytu.

Obie drużyny nie miały zbyt wielu okazji do bezpośredniej rywalizacji. W przeszłości mierzyły się jedynie w meczu o Superpuchar Europy. Lepsza okazała się wówczas Chelsea, a jak będzie dzisiaj? Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Real Madryt – Chelsea.

Real – Chelsea: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy mecz w Madrycie będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 1/2 finału Ligi Mistrzów: Real – Chelsea transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 21:00.

Real Madryt – Chelsea: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Estadio Alfredo Di Stefano, będzie również dostępna w internecie. Mecz Real Madryt – Chelsea online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

Real Madryt – Chelsea: kursy bukmacherskie na półfinał LM

W pierwszym spotkaniu Realu Madryt będzie miał po swojej atut własnego boiska, co również ma swoje odzwierciedlenie w kursach oferowanych przez bukmacherów na ten pojedynek.

Real Madryt Remis Chelsea 2.42 3.10 3.40 2.40 3.20 3.10 2.42 3.20 3.40 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 27. kwietnia 2021 14:07 .

