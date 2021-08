Raków Częstochowa – KAA Gent: gdzie oglądać? O której i kiedy gra Raków Częstochowa?

Raków – Gent: gdzie oglądać mecz eliminacji Ligi Konferencji Europy? Spotkanie odbędzie się dzisiaj (19 sierpnia) o godzinie 18:00 na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej. Sprawdź, gdzie będzie prowadzona transmisja w tv i online z meczu Raków – Gent.

Raków – Gent, gdzie oglądać

Raków Częstochowa przystępuje do czwartkowej potyczki z Gent z podniesionym czołem. Wicemistrz Polski pokonał w poprzedniej rundzie rozgrywek Rubin Kazań. Ogólnie w trzech ostatnich spotkaniach ekipa Marka Papszuna zaliczyła dwa zwycięstwa i remis. W lidze ostatnio Niebiesko-czerwoni nie zagra ze względu na przełożenie meczów z Radomiakiem. Starcie z Górnikiem Zabrze też zostało odroczone w czasie.

Tymczasem belgijski rywali Rakowa ma za sobą dwa zwycięstwa z rzędu. Gent w pokonanym polu pozostawiło ostatnio Mechelen (2:0). Ogólnie jednak w siedmiu ostatnich występach Belgowie zaliczyli trzy porażki, ulegając kolejno: St. Truiden, Valarendze i Oostende. Gent w lidze plasuje się aktualnie na 12. miejscu. Po czterech spotkaniach legitymuje się bilansem czterech oczek.

Raków – Gent, transmisja TV

Dzisiejszy mecz czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy będzie dostępny w polskiej telewizji. Ze spotkania Raków – Gent transmisja na żywo będzie dostępna na TVP Sport. Mecz skomentują Michał Zawacki i Kazimierz Węgrzyn.

Raków – Gent, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej, będzie również dostępna w internecie. Mecz Raków – Gent online na żywo dostępna będzie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl, a także poprzez aplikacje mobilne dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS.

O której mecz Raków – Gent?

Mecz Raków – Gent rozegrany zostanie w czwartek (19 sierpnia). Spotkanie o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, które odbędzie się na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej, rozpocznie się o godzinie 18:00.

Raków – Gent, kursy bukmacherskie

Gent jest faworytem bukmacherów do awansu do kolejnej rundy. Wskazują na to kursy oferowane przez ekspertów na to starcie.

Raków Częstochowa Gent 3.80 3.50 2.10 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 19. sierpnia 2021 11:04 .

