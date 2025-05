Mecz PSG dzisiaj: gdzie oglądać? (07.05.2025)

Icon Sport/Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Mecz PSG dzisiaj: transmisja na żywo

Paris Saint-Germain stanie dzisiaj przed wielką szansą awansu do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu 1/2 finału paryżanie zagrają z Arsenalem. W pierwszym meczu PSG wygrało w Londynie 1:0, co stawia go w bardzo dobrej sytuacji przed drugim meczem.

Dzisiejszy mecz PSG rozpocznie się o godzinie 21:00. Spotkanie będzie można oglądać dzięki transmisji w telewizji, która będzie dostępna na kanałach CANAL+ Extra 1, TVP1 i TVP Sport. Za pośrednictwem internetu transmisja dostępna będzie także w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 3 miesiące za darmo.

