Z meczu Napoli – Lazio: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (22 kwietnia) o godzinie 20:45. Spotkanie na Stadio Diego Armando Maradona odbędzie się w ramach 32. kolejki Serie A. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz Napoli – Lazio.

Mecz Napoli – Lazio: gdzie oglądać?

Dzisiejszy mecz Napoli – Lazio to zdecydowanie najciekawiej zapowiadający się pojedynek 32. kolejki Serie A. Obie drużyny sąsiadują aktualnie ze sobą w ligowej tabeli i są bezpośrednimi rywalami w walce o miejsca premiowane występami w Lidze Mistrzów. Piąte Napoli do czwartego miejsca traci aktualnie cztery punkty, podczas gdy strata szóstego Lazio wynosi sześć punktów. Zespół z Rzymu ma jednak do rozegrania jedno spotkanie więcej od swoich najważniejszych rywali.

Ostatnie tygodnie dla Napoli były bardzo wymagające. Drużyna Gennaro Gattuso musiała się mierzyć między innymi z Juventusem (1:2) i Interem Mediolan (1:1). W międzyczasie sięgnęła po komplet punktów, wygrywając u siebie 2:0 z Sampdorią Genua.

Z kolei Lazio w ostatnim czasie kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Podopieczni Simone Inzaghiego mogą się w tej chwili pochwalić serią pięciu ligowych zwycięstw z rzędu. W ostatni weekend po niezwykle zaciętym meczu pokonali 5:3 Benevento Calcio. W czwartkowy wieczór czeka ich niewątpliwie trudniejsze zadanie.

W pierwszym pojedynku obu zespołów w tym sezonie lepsze okazało się Lazio, które na Stadio Olimpico w Rzymie wygrało 2:0. Jak będzie dzisiaj? Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na Serie A,

Napoli – Lazio: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy mecz w Neapolu, podobnie jak większość pozostałych spotkań tej serii, będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 32. kolejki Serie A: Napoli – Lazio transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 20:45 skomentują Mateusz Święcicki i Filip Kapica.

Napoli – Lazio: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Stadio Diego Armando Maradona, będzie również dostępna w internecie. Mecz Napoli – Lazio online na żywo obejrzysz na internetowej stronie elevensports.pl, a także poprzez aplikację mobilną Eleven Sports, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.

Transmisje na platformach bukmacherów

Mecze włoskiej Serie A można oglądać nie tylko w telewizji , czy stronach internetowych i oficjalnych aplikacjach oferowanych przez nadawców. Transmisje ze spotkań dostępne są również na platformach legalnych polskich bukmacherów. Z meczu Napoli – Lazio stream na żywo jest również dostępny na stronach zakładów bukmacherskich STS i Fortuna.

Napoli – Lazio: kursy bukmacherskie

Dzisiejsze spotkanie w Neapolu nie ma zdecydowanego faworyta do zwycięstwa, ale bukmacherzy większe szanse na zdobycie trzech punktów dają gospodarzom.

SSC Napoli Remis Lazio Rzym 2.07 3.60 3.45 2.08 3.65 3.60 2.08 3.65 3.60 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 22. kwietnia 2021 10:43 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin