Man Utd – Roma: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć mecz Man Utd – Roma? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (29 kwietnia) o godzinie 21:00. Spotkanie na Old Trafford odbędzie się w ramach 1/2 finału Ligi Europy. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz Manchester United – Roma.

Liga Europy: Man Utd – Roma, gdzie oglądać półfinał Ligi Europy?

Półfinałowa rywalizacja pomiędzy Manchesterem United i Romą zapowiada się niezwykle ciekawie. W dwumeczu tym trudno wskazać zdecydowanego faworyta do awansu, ale w pierwszym meczu dużym atutem niewątpliwie dysponować będą gospodarze. Jest nim ich własny stadion Old Trafford, na którym będą starali się wypracować solidną zaliczkę przed wyjazdem do stolicy Włoch.

Manchester United bardzo poważnie traktuje rozgrywki Ligi Europy, a potwierdzeniem tego są ich dotychczasowe wyniki. W drodze do półfinału drużyna prowadzona przez Ole Gunnara Solskjera eliminowała kolejno Real Sociedad, AC Milan i Granadę, ale w żadnym wypadku nie zamierza na tym poprzestawać. Czerwone Diabły mają tylko jeden cel i jest nim końcowy triumf w tych rozgrywkach.

AS Roma w fazie pucharowej Ligi Europy uporała się do tej pory ze Sportingiem Braga, Szachtarem Donieck i Ajaksem Amsterdam, ale w półfinale czeka ich zdecydowanie najtrudniejszy z rywali. Optymizmem kibiców włoskiego klubu przed czwartkowym meczem nie napawają ostatnie wyniki drużyny, bowiem w trzech ligowych meczach zdobyła tylko jeden punkt. Występy w europejskich pucharach rządzą się jednak własnymi prawami, dlatego możemy spodziewać się ciekawego widowiska.

Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Man Utd – Roma. Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania.

Liga Europy: Man Utd – Roma, transmisja na żywo w TV

Wielkie emocje czekają nas już w czwartkowy wieczór na Old Trafford. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie transmitowane w polskiej telewizji. Z meczu 1/2 finału Ligi Europy: Man Utd – Roma transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1.

Liga Europy: Man Utd – Roma, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Manchesterze, będzie również dostępna w internecie. Mecz Man Utd – Roma online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

Liga Europy: Man Utd – Roma, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości co do tego, kto jest faworytem czwartkowego spotkania i zdecydowanie stawiają na drużynę Ole Gunnara Solskjaera.

Manchester United AS Roma 1.58 4.30 6.60 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 29. kwietnia 2021 09:44 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin