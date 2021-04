Man City – Tottenham: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Tottenham? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (25 kwietnia) o godzinie 17:30. Finałowe spotkanie na Wembley wyłoni triumfatora Pucharu Ligi Angielskiej (Carabao Cup). Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz Man City – Tottenham.

Mecz Manchester City – Tottenham: gdzie oglądać?

Dzisiejszy finałowy mecz Pucharu Ligi Angielskiej (Carabao Cup) pomiędzy Manchesterem City i Tottenhamem Hotspur zapowiada się niezwykle ciekawie. Cel dla obu zespołów jest taki sam – zwycięstwo. Niemniej jednak w roli faworyta na boisko wybiegną podopieczni Josepa Guardioli.

Tottenham do finałowego spotkania przystąpi już bez Jose Mourinho na trenerskiej ławce. Portugalczyk został zwolniony w ostatni poniedziałek i na stanowisku zastąpił go tymczasowo Ryan Mason. Debiut ma już za sobą, bowiem w mijającym tygodniu Tottenham zmierzy się w ligowym meczu z Southampton, wygrywając w nim 2:1. Manchester City, który również jest na dobrej drodze do zdobycia mistrzostwa Anglii, w ostatnim ligowym meczu pokonał 2:1 na wyjeździe Aston Villę.

W obecnym sezonie obie drużyny miały już okazję mierzyć się ze sobą dwukrotnie w ramach Premier League i podzieliły się wygranymi. Tottenham u siebie wygrał 2:0, natomiast Manchester City zrewanżował się zwycięstwem 3:0 na Etihad Stadium. Jak będzie w niedzielę? Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Man City – Tottenham.

Manchester City – Tottenham: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy mecz na londyńskim Wembley będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z finałowego meczu Carabao Cup: Manchester City – Tottenham transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 17:30 skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński.

Manchester City – Tottenham: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Wembley, będzie również dostępna w internecie. Mecz Man City – Tottenham online na żywo obejrzysz na internetowej stronie elevensports.pl, a także poprzez aplikację mobilną Eleven Sports, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.

Manchester City – Tottenham: transmisja na platformie bukmachera

Najważniejsze piłkarskie wydarzenia można oglądać nie tylko w telewizji, czy stronach internetowych i oficjalnych aplikacjach oferowanych przez nadawców. Transmisje ze spotkań dostępne są również na platformach legalnych polskich bukmacherów. Z finałowego meczu Manchester City – Tottenham stream na żywo jest również dostępny na stronie zakładów bukmacherskich STS.

Manchester City – Tottenham: kursy bukmacherskie

Finałowe spotkania rządzą się własnymi prawami, ale niewątpliwie faworytem do zdobycia trofeów, również według bukmacherów, są podopieczni Manchesteru City.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin