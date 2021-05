Levante – FC Barcelona: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć mecz Levante – FC Barcelona? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (11 maja) o godzinie 22:00. Spotkanie na Estadi Ciutat de Valencia odbędzie się w ramach 36. kolejki La Liga. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz Levante – FC Barcelona.

Levante – FC Barcelona, gdzie w TV oglądać mecz La Liga

Do końca obecnego sezonu pozostały już tylko trzy kolejki, a sytuacja w walce o mistrzostwo Hiszpanii nie ulega zmianie. FC Barcelona nadal zajmuje trzecie miejsce w tabeli La Liga, mając tyle samo punktów co drugi Real Madryt i tracąc dwa punkty do prowadzącego Atletico Madryt. Piłkarze Dumy Katalonii zdają sobie sprawę, że nie mogą już sobie pozwolić na żadnego potknięcia, jeżeli chcą mieć nadzieję na zakończenie rywalizacji na pierwszym miejscu w tabeli.

W ostatni weekend drużyna Ronalda Koemana bezbramkowo zremisowała ze swoim bezpośrednim rywalem w walce o tytuł – Atletico. Takiego rozstrzygnięcia nie wykorzystał Real Madryt, który także podzielił się punktami ze swoim rywalem – 2:2 z Sevillą.

We wtorkowy wieczór Barcelona będzie miała wręcz obowiązek zdobycia kompletu punktów, bowiem jej rywalem będzie jedenastka Levante, która w ostatnich pięciu ligowych spotkaniach zdobyła tylko jeden punkt. Każdy inny wynik niż wygrana gości będzie sensacją.

Levante – FC Barcelona, transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy mecz w Walencji, podobnie jak wszystkie pozostałe spotkania tej serii, będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 36. kolejki La Liga: Levante – FC Barcelona transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra HD. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 22:00 skomentują Piotr Laboga i Leszek Orłowski.

Levante – FC Barcelona, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Estadi Ciutat de Valencia, będzie również dostępna w internecie. Mecz Levante – FC Barcelona online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

Levante – FC Barcelona: transmisja na platformie bukmachera

Mecze hiszpańskiej La Liga można oglądać nie tylko w telewizji, czy stronach internetowych i oficjalnych aplikacjach oferowanych przez nadawców. Transmisje ze spotkań dostępne są również na platformach legalnych polskich bukmacherów. Z meczu Levante – FC Barcelona stream na żywo jest również dostępny na stronach zakładów bukmacherskich STS i Fortuna.

Levante – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Wtorkowe spotkanie ma zdecydowanego faworyta – Dumę Katalonii. Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że trzy punkty w tym meczu trafią na konto podopiecznych Ronalda Koemana.

Levante FC Barcelona 12.5 7.30 1.23 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 11. maja 2021 15:01 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin