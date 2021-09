Leicester – Man City: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć dzisiaj mecz Leicester – Man City? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (11 września) o godzinie 16:00. Zobacz, gdzie można oglądać mecz Leicester – Man City na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się, gdzie możesz obejrzeć mecz Leicester – Man City.

Mecz Leicester – Man City dzisiaj, gdzie oglądać

Manchester City przystąpi do meczu z Lisami, chcąc odnieść trzecie zwycięstwo w sezonie. The Citizens w trzech rozegranych jak dotąd meczach wywalczyli sześć punktów, co daje im siódme miejsce w tabeli. Leicester również ma na swoim koncie sześć oczek, ale nieco gorszy bilans goli, co daje im dziewiąte miejsce w ligowej stawce po trzech seriach gier.

Zawodnicy Lisów mają już na swoim rozkładzie Manchester City. Leicester pokonał aktualnych mistrzów Premier League w starciu o Tarczę Wspólnoty. Następnie zespół Brendana Rodgersa pokonał 1:0 Wolverhampton Wanderers na King Power Stadium.

Ogólnie w sześciu ostatnich starciach między Leicester a Man City ani razu nie miał miejsca remis. Cztery razy górą byli piłkarze Obywateli, a dwa razy wygrali zawodnicy Lisów. W ligowym boju po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą 3 kwietnia, gdy Man City wygrał 2:0 po golach Benjamina Mendy’ego oraz Gabriela Jesusa.

Mecz z udziałem Lisów i Obywateli nie jest dzisiaj jedynym w Premier League. Zachęcamy do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na dzisiaj.

Mecz Leicester – Man City, transmisja TV

Dzisiejszy mecz czwartej kolejki Premier League będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu Leicester – Man City transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Canal+ Now. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 16:00, skomentują natomiast Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Leicester – Man City, transmisja online

Transmisja z meczu, który rozegrany zostanie na King Power Stadium, będzie również dostępna w internecie. Spotkanie Leicester – Man City online na żywo dostępna będzie poprzez aplikacje mobilne My Canal i Player.pl dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS.

O której mecz Leicester – Man City?

Leicester z Man City rozegra w sobotę (11 września) spotkanie czwartej kolejki Premier League. Mecz rozegrany zostanie na King Power Stadium i rozpocznie się o godzinie 16:00.

Leicester – Man City, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną w sobotnim starciu dają podopiecznym Josepa Guardioli. Sugerują to wyraźnie kursy oferowane przez nich na ten mecz.

Leicester Manchester City 5.80 4.20 1.63 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 11. września 2021 10:49 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin