Legia – Dinamo: gdzie oglądać mecz eliminacji Ligi Mistrzów? Spotkanie odbędzie się dzisiaj (10 sierpnia) o godzinie 21:00 na Stadionie im. Wojska Polskiego w Warszawie. Sprawdź, gdzie będzie prowadzona transmisja w tv i online z meczu Legia – Dinamo.

Legia – Dinamo, gdzie oglądać

Mistrzowie Polski stają przed szansą wywalczenia awansu do IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Tym samym Legia Warszawa jest coraz bliżej gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów, co wiąże się nie tylko z prestiżem i możliwością występów z najlepszymi ekipami w Europie, ale też korzyściami na płaszczyźnie finansowej.

Legioniści do potyczki z Dinamem w przeciwieństwie do starcia sprzed tygodnia podejdą w dobrych nastrojach. Wówczas mieli za sobą przegrany bój z Radomiakiem Radom (1:3). Mimo wszystko zaprezentowali się z dobrej strony na Stadion Maksimir, remisując przy blisko pięciu tysiącach widzów 1:1. Jednocześnie drużyna Czesława Michniewicza ma wciąż szanse na awans do kolejnej fazy rozgrywek.

Legia w drodze do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów uporała się już z norweskim Bodo/Glimt i Florą Tallinn. Ogólnie w trakcie kampanii 2021/2022 mistrzowie Polski rozegrali już osiem meczów, w których zaliczyli pięć zwycięstw, dwie porażki i jeden remis. Dinamo ma podobny bilans. Tyle że w ośmiu spotkaniach zaliczyło pięć zwycięstw, jedną porażkę i dwa remisy.

Jak zakończy się wtorkowe spotkanie w Warszawie? Dowiedź się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Legia – Dinamo.

Legia – Dinamo, transmisja TV

Dzisiejszy mecz trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów będzie dostępny w polskiej telewizji. Ze spotkania Legia – Dinamo transmisja na żywo będzie dostępna na antenach TVP 2 i TVP Sport.

Legia – Dinamo, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Stadionie im. Wojska Polskiego w Warszawie, będzie również dostępna w internecie. Mecz Legia – Dinamo online na żywo dostępna będzie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl, a także poprzez aplikacje mobilne dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS.

O której mecz Legia – Dinamo?

Mecz Legia – Dinamo rozegrany zostanie we wtorek (10 sierpnia). Spotkanie o awans do czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów, które odbędzie się na Stadionie im. Wojska Polskiego w Warszawie, rozpocznie się o godzinie 21:00.

Legia – Dinamo, kursy bukmacherskie

Dinamo jest faworytem bukmacherów do awansu do kolejnej rundy. Wskazują na to kursy oferowane przez bukmacherów na to starcie.

Legia Warszawa Dinamo Zagrzeb 3.85 3.25 2.20 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 10. sierpnia 2021 09:57 .

