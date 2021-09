Lech – Wisła: gdzie oglądać mecz 8. kolejki PKO Ekstraklasy? Spotkanie odbędzie się dzisiaj (17 września) o godzinie 20:30 w Poznaniu. Sprawdź gdzie będzie prowadzona z meczu Lech – Wisła transmisja w tv i online.

Lech – Wisła, gdzie oglądać

Już w piątek odbędzie się najciekawiej zapowiadający się mecz 8. kolejki PKO Ekstraklasy. Liderujący po siedmiu kolejkach Lech Poznań podejmował będzie u siebie czwartą w tabeli Wisłę Kraków. Kolejorz pozostaje obecnie jedynym zespołem w stawce, który w tym sezonie nie doznał jeszcze porażki i zrobi wszystko, aby pozostać nim również po najbliższej kolejce.

Podopiecznych Macieja Skorży czeka jednak niełatwe zadanie, bowiem do Poznania przyjedzie nieobliczalny zespół Wisły Kraków. Drużyna Adriana Guli w tym sezonie potwierdziła już, że potrafi grać na wysokim poziomie i wygrać z każdym. Do stolicy Wielkopolski Biała Gwiazda niewątpliwie udaje się po pełną pulę, choć według bukmacherów zdecydowanym faworytem do zwycięstwa są gospodarze.

Jesteśmy przekonani, że w piątkowy wieczór czekają nas ogromne emocje. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Lech – Wisła.

Lech – Wisła, transmisja TV

Dzisiejszy mecz 8. kolejki PKO Ekstraklasy będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu Lech – Wisła transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 20:30, skomentują Bartosz Gleń i Tomasz Wieszczycki.

Lech – Wisła, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Poznaniu, będzie również dostępna w internecie. Mecz Lech – Wisła online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Canal+ online”, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

Lech – Wisła, kursy bukmacherskie

Patrząc na kursy oferowane na ten mecz przez polskich legalnych bukmacherów wydawać by się mogło, że zdecydowanym faworytem do zwycięstwa są gospodarze. Naszym zdaniem nie można jednak w żadnym wypadku skreślać szans w tym meczu gości z Krakowa.

Lech Poznań Wisła Kraków 1.60 4.25 5.50 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 17. września 2021 09:09 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin