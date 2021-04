Z meczu Lech – Legia: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (11 kwietnia) o godzinie 17:30. Spotkanie na Stadionie Miejskim w Poznaniu odbędzie się w ramach 24. kolejki PKO Ekstraklasy. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Lech – Legia. Polski klasyk

Bardzo interesująco zapowiada się batalia z udziałem lechitów i Wojskowych. Bez wątpienia faworytem tej potyczki są podopieczni Czesława Michniewicza, którzy pewnym krokiem zmierzają po kolejne mistrzostwo Polski. Lech nie zamierza jednak ułatwiać zadania rywalom.

Legia przystąpi do starcia z zespołem z Poznania po cennym zwycięstwie nad Pogonią Szczecin (4:2). Była to jednocześnie czwarta z rzędu wiktoria stołecznej drużyny. Tymczasem aktualni wicemistrzowie Polski ostatnio ponieśli porażkę z Cracovię, co było policzkiem dla tej ekipy. Tym samym prace stracił trener Dariusz Żuraw, którego zastąpił Maciej Skorża. 49-latek nowe obowiązki zacznie od poniedziałku.

W sześciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami Lech i Legia zaliczyły po trzy zwycięstwa. Jesienią mienionego roku lepsi okazali się legioniści, wygrywając 2:1. Dlatego można się spodziewać, że Lech przystąpi do niedzielnego boju żądny rewanżu.

Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Lech – Legia, Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania.

Lech – Legia, transmisja na żywo w TV

Niedzielny bój na Stadionie Miejskim w Poznaniu będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu PKO Ekstraklasy: Lech – Legia transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Canal+ Premium, Canal+ Sport 3, Canal+ 4K, TVP 1 i TVP Sport. Starcie rozpocznie się o godzinie 17:30.

Lech – Legia: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Stadionie Miejskim w Poznaniu, będzie również dostępna w internecie. Mecz Lech – Legia online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platform My Canal i Player.pl w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS. Ponadto bój będzie do obejrzenia na stronie internetowej Sport.tvp.pl.

Lech – Legia: kursy bukmacherskie

W niedzielnym spotkaniu bukmacherzy większe szanse na wygraną dają gościom.

Lech Poznań Legia Warszawa 3.20 3.60 2.38 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 11. kwietnia 2021 05:17 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin