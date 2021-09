Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć dzisiaj mecz Jagiellonia – Lechia? Mecz zostanie rozegrany dzisiaj (21 września) o godzinie 17:30. Zobacz, gdzie możesz obejrzeć mecz Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się, gdzie możesz obejrzeć mecz Jagiellonia – Lechia.

Mecz Jagiellonia – Lechia dzisiaj, gdzie oglądać

Już we wtorek Jagiellonia Białystok podejmie u siebie Lechię Gdańsk w ramach 1/32 finału Pucharu Polski. Gospodarze znajdują się w sporym dołku. Nie zanotowali zwycięstwa od półtora miesiąca – gdy w lidze poradzili sobie z Bruk-Bet Termaliką. Od tamtej pory Duma Podlasia notuje zawstydzającą serię pięciu meczów bez wiktorii, w tym aż trzech porażek.

Lechia Gdańsk znajduje się niejako na drugim biegunie. Lechiści na osiem kolejek przegrali tylko raz, z rozpędzonym Lechem Poznań (0:2). Poza tym, utrzymują dystans do czołówki. Mają na koncie tyle samo punktów, co trzecia Pogoń, a do drugiego Śląska tracą zaledwie jedno oczko.

W starciu pucharowym trudno jednak jednoznacznie określić faworyta, zwłaszcza, że obaj trenerzy prawdopodobnie skorzystają z zawodników rezerwowych. Ostatnie pięć bezpośrednich pojedynków obu ekip lepiej wspominają dzisiejsi gospodarze. Jagiellonia wygrała trzy z nich, a Lechia była górą tylko raz – w czerwcu 2020 roku wywiozła z Białegostoku zwycięstwo 2:1. W pierwszej kolejce bieżącego sezonu padł zaś remis 1:1.

Mecz Jagiellonia – Lechia, transmisja TV

Dzisiejszy mecz 1/32 finału Pucharu Polski będzie dostępny w telewizji. Transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Polsatu Sport.

Jagiellonia – Lechia, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które odbędzie się w Białymstoku, będzie również dostępna online poprzez aplikację Polsat Box Go, która jest dostępna zarówno na smartfonach, jak i smart TV.

O której mecz Jagiellonia – Lechia?

Jagiellonia Białystok podejmie u siebie Lechię Gdańsk we wtorek (21 września). Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30, a transmisja na żywo będzie dostępna dziesięć minut wcześniej.

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dają niemal równe szanse na zwycięstwo każdej z drużyn. Nie spodziewają się za to remisu, który doprowadziłby do dogrywki.