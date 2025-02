Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Magdalena Fręch

Dzisiejszy mecz Fręch: transmisja na żywo

Magdalena Fręch rozpoczyna rywalizacje w turnieju w Dubaju. Polka w dzisiejszym meczu pierwszej rundy zmierz się z Dianą Sznajder. Faworytką jest rywalka Polski, która będzie chciała wziąć rewanż za porażkę w ubiegłorocznym turnieju w Pekinie. Spotkanie zapowiada się jednak bardzo ciekawie i powinno dostarczy dużych emocji.

Dzisiejszy Mecz Fręch – Sznajder rozpocznie się o godzinie 9:00 polskiego czasu. Transmisja tego pojedynku dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Mecz Fręch dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Mecz Magdaleny Fręch z Dianą Sznajder można między innymi obejrzeć za darmo korzystając z platformy STS TV. Spotkanie o awans do drugiej rundy można śledzić również dzięki telewizyjnej transmisji na kanale CANAL+ Sport 2.

O której gra dzisiaj Fręch?

Mecz Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju w Dubaju będzie jednym z otwierających rywalizację w poniedziałek. Początek pojedynku z Dianą Sznajder został zaplanowany na godzinę 8:00 polskiego czasu.