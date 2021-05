FC Barcelona – Celta: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – Celta? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (15 maja) o godzinie 18:30. Spotkanie na Camp Nou odbędzie się w ramach 37. kolejki La Liga. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz Barcelona – Celta.

Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – Celta?

Do końca obecnego sezonu La Liga pozostały już tylko dwie kolejki. W niedzielę rozegrana zostanie przedostatnia, a w jej ramach FC Barcelona zmierzy się u siebie z Celtą Vigo. Duma Katalonii cały czas ma matematyczne szanse na zdobycie mistrzowskiego tytułu, ale jej sytuacja jest bardzo trudna. Zajmując trzecie miejsce w tabeli traci cztery punkty do prowadzącego Atletico i dwa punkty do drugiego Realu.

FC Barcelona musi również oglądać się za swoje plecy, bowiem tylko dwa punkty traci do niej Sevilla, której celem jest zakończenie sezonu na podium. W niedzielę drużyna Ronalda Koemana podejmować będzie u siebie Celtę Vigo i w żadnym wypadku nie może zlekceważyć swojego przeciwnika. Drużyna z Galicji wygrała cztery ostatnie ligowe mecze i do stolicy Katalonii jedzie z nadzieją na sprawienie niespodzianki.

Barcelona – Celta, transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy mecz na Camp Nou będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 37. kolejki La Liga: Barcelona – Celta transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 18:30 skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak.

Barcelona – Celta, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w stolicy Katalonii, będzie również dostępna w internecie. Mecz Barcelona – Celta online na żywo dostępna będzie na oficjalnej stronie internetowej Eleven Sports – elevensports.pl, a także poprzez aplikacje mobilne dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS.

Barcelona – Celta: transmisja na platformie bukmachera

Mecze hiszpańskiej La Liga można oglądać nie tylko w telewizji, czy stronach internetowych i oficjalnych aplikacjach oferowanych przez nadawców. Transmisje ze spotkań dostępne są również na platformach legalnych polskich bukmacherów. Z meczu Barcelona – Celta stream na żywo jest również dostępny na stronach zakładów bukmacherskich STS i Fortuna.

Barcelona – Celta, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest uważana przez bukmacherów za niemal murowanego faworyta do zwycięstwa. Czy Duma Katalonii spełni ich oczekiwania oraz swoich kibiców?

FC Barcelona Celta Vigo 1.26 7.00 11.5 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 16. maja 2021 10:05 .

