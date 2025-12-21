Mecz FC Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo. Gdzie obejrzeć? (21.12.2025)

Mecz FC Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo. Dzisiejsze spotkanie Blaugrany w La Liga możesz oglądać w tradycyjnej TV i online.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mecz FC Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Transmisja meczu Villarreal – FC Barcelona w ramach 17. kolejki La Liga będzie dostępna za darmo dzięki usłudze STS TV. Wystarczy, że założysz konto w STS z kodem GOAL, a następnie postawisz dowolny zakład za minimum 2 zł. W ten sposób odblokujesz dostęp do transmisji spotkania, które możesz oglądać na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Jak włączyć transmisję meczu FC Barcelony w STS TV za darmo?

Żeby odblokować darmowy dostęp do meczu Villarreal – FC Barcelona w STS TV, musisz wykonać poniższe kroki:

Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw zakład za minimum 2 zł, Wejdź w zakładkę „na żywo” i wybierz mecz Villarreal – FC Barcelona

Mecz FC Barcelony dzisiaj: na jakim programie? transmisja TV

Spotkanie Villarreal – Barcelona możesz oglądać w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Początek meczu w niedzielę, 21 grudnia o godzinie 16:15.

Mecz FC Barcelony dzisiaj: stream online

Mecz Barcelony z Villarrealem będzie dostępny online na stronie elevensports.pl. Bezpłatna transmisja jest dostępna w STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł.

