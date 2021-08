W piątek zainaugurowana zostanie 3. kolejki niemieckiej Bundesligi. W pierwszym meczu Borussia Dortmund zmierzy się na Signal Iduna Park z TSG Hoffenheim. Prawami do transmisji tego oraz pozostałych spotkań ligi niemieckiej dysponuje nowa platforma streamingowa Viaplay, ale mecz Borussia – Hoffenheim będzie można obejrzeć także za darmo na stronach legalnych polskich bukmacherów.

Bundesliga: Borussia – Hoffenheim, gdzie obejrzeć

Borussia Dortmund rozpoczęła sezon ze zmiennym skutkiem i po dwóch kolejkach ma na swoim koncie trzy punkty. Jedno oczko więcej w dotychczasowych spotkaniach zgromadził najbliższy jej rywal – Hoffenheim. W piątkowy wieczór na Signal Iduna Park faworytem będą jednak gospodarze.

W ostatnich sezonach polscy kibice mecze Bundesligi mogli oglądać na kanałach Eleven Sports i Canal+ Sport, ale od sezonu 2021/22 prawami do transmisji ligi niemieckiej dysponuje platforma streamingowa Viaplay. To właśnie za jej pośrednictwem dostępne będą transmisje wszystkich meczów tego sezonu. Aby mieć możliwość oglądania meczów na platformie Viaplay, która prawa nabyła aż do 2029 roku, konieczne jest wykupienie subskrypcji. Jej miesięczny koszt wynosi obecnie 34 złote.

To jednak nie jedyny sposób na oglądanie Bundesligi i meczów Borussii Dortmund. Można to robić również zupełnie za darmo, o czym piszemy nieco niżej.

Mecz Borussii Dortmund dzisiaj, gdzie obejrzeć

Mecze Bundesligi transmitowane będą również na stronach niektórych legalnie działających w Polsce bukmacherów. Transmisje będą dostępne między innymi za pośrednictwem usługi STS TV, uruchomionej przez największego polskiego bukmachera.

Transmisja z piątkowego meczu Borussia – Hoffenheim będzie dostępna za darmo dla wszystkich klientów STS zakłady bukmacherskie. Jedynym warunkiem, który należy spełnić, aby mieć dostęp do transmisji jest zawarcie przynajmniej jednego kuponu ze środków depozytowych. Nie ma tu jednak żadnych ograniczeń dotyczących stawki takiego kuponu lub kursu.

