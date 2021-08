We wtorek w Dortmundzie czeka nas niezwykle ciekawy pojedynek, który zadecyduje o tym do kogo trafi Superpuchar Niemiec. Miejscowa Borussia zmierzy się w nim z Bayernem Monachium. Prawa do transmisji tego spotkania są w rękach nowej platformy streamingowej Viaplay, ale spotkanie będzie można obejrzeć także za darmo na stronach legalnych polskich bukmacherów.

Superpuchar Niemiec: Bayern – Borussia, gdzie obejrzeć

W ostatnich latach przyzwyczajeni byliśmy do oglądania meczów z udziałem niemieckich klubów na kanałach Eleven Sports i Canal+ Sport. Od sezonu 2021/22 do gry wszedł jednak nowy gracz, którą jest uruchomiona niedawno na polskim rynku platforma streamingowa Viaplay. To w jej ręce trafiły wyłączone prawa do transmisji meczów Bundesligi w nadchodzących sezonach. Ale to nie wszystko! Posiada również prawa do transmisji meczu o Superpuchar Niemiec.

Aktualnie mecze rozgrywane za naszą zachodnią granicą dostępne są jedynie za pośrednictwem internetu, a aby mieć do nich dostęp trzeba wykupić dostęp do platformy Viaplay. Kosz miesięcznej subskrypcji wynosi 34 złote.

Mecz Bayernu dzisiaj, transmisja na żywo

Osoby, które nie zdecydowały się jeszcze na wykupienie dostępu do Viaplay, mecze niemieckich klubów mogą oglądać na stronach niektórych legalnie działających w Polce bukmacherów. Transmisje udostępna między innymi największy polski bukmacher za pośrednictwem usługi STS TV.

W STS zakłady bukmacherskie będzie będzie dostępna między innymi transmisja z wtorkowego meczu o Superpuchar Niemiec: Borussia Dortmund – Bayern Monachium. Dostępna za darmo! Jedynym warunkiem, który należy spełnić, aby mieć dostęp do transmisji jest zawarcie przynajmniej jednego kuponu ze środków depozytowych. Nie ma tu jednak żadnych ograniczeń dotyczących stawki takiego kuponu lub kursu.

Aby zarejestrować konto wystarczy kliknąć w poniższy link. Dodatkowo wpisując w polu kod promocyjny GOAL otrzymasz między innymi zakład bez ryzyka o wartości 234 złotych!

Superpuchar Niemiec w STS TV

