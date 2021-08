Bayern – Hertha: transmisja w TV oraz stream online. Mecz 3. kolejki Bundesligi rozegrany zostanie dzisiaj (28 sierpnia) o godzinie 18:30. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz Bayernu Monachium.

Mecz Bayernu Monachium dzisiaj, gdzie oglądać

W jednym z ciekawiej zapowiadających się meczów 3. kolejki Bundesligi Bayern Monachium zmierzy się przed własną publicznością z Herthą Berlin. Bawarczycy powalczą w tym meczu o drugie zwycięstwo w tym sezonie, po tym jak w dwóch pierwszych spotkaniach zapisali na swoje konto cztery punkty. W ligowych meczach drużyna Juliana Nagelsmanna zremisowała 1:1 z Borussią M’gladbach i pokonała 3:2 FC Koeln. W sobotę na boisko również wybiegnie w roli zdecydowanego faworyta do zwycięstwa.

Hertha Berlin jest aktualnie jedynym zespołem, który w tym sezonie nie zdobył choćby punktu. Drużyna ze stolicy Niemiec w dwóch pierwszych kolejkach musiała uznać wyższość FC Koeln (1:3) i Wolfsburga (1:2). Teraz nic nie wskazuje na to, aby była w stanie sprawić niespodziankę na Allianz Arena.

W poprzednim sezonie Bayern wygrał oba ligowe pojedynki z Herthą (4:3 u siebie i 1:0 na wyjeździe). Jak będzie w sobotę? Dowiedź się więcej – sprawdź nasz typ na mecz Bayern – Hertha.

Mecz Bayernu dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Od sezonu 2021/22 wyłącznymi prawami do transmisji meczów Bundesligi dysponuje nowa na polskim rynku platforma streamingowa Viaplay. Oznacza to, że z meczu 3. kolejki Bundesligi: Bayern – Hertha transmisja na żywo w normalnej telewizji nie będzie dostępna. Aby mieć dostęp do transmisji należy wykupić subskrypcję w cenie 34 złotych.

Bayern – Hertha, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Allianz Arena, będzie dostępna w internecie. Mecz Bayern – Hertha online na żywo dostępny będzie na oficjalnej stronie platformy streamingowej Viaplay, ale jego obejrzenie będzie wiązało się z koniecznością wykupienia subskrypcji. Mecze będzie można oglądać również na udostępnionych przez platformę aplikacjach na urządzenia mobilne.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Mecze niemieckiej Bundesligi można oglądać nie tylko w telewizji, czy stronach internetowych i oficjalnych aplikacjach oferowanych przez nadawców. Transmisje ze spotkań dostępne są również na platformach legalnych polskich bukmacherów. Z meczu Bayern – Hertha stream na żywo jest również dostępny na stronach zakładów bukmacherskich STS i Fortuna.

Bayern – Hertha, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają żadnych wątpliwości w kwestii szans na zwycięstwo w sobotnim spotkaniu. Praktycznie nie widzą innej możliwości niż wygrana Bawarczyków. Wystarczy spojrzeć na oferowane przez nich kursy.

Bayern Monachium Hertha Berlin 1.18 8.60 16.7 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 28. sierpnia 2021 07:51 .

