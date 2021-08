Bayern Monachium rozegra dzisiaj swoje spotkanie w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. Rywalem mistrzów Niemiec będzie grający w Oberlidze zespół – Bremer SV. Bayern nie powinien mieć więc żadnych problemów z wywalczeniem awansu do kolejnej rundy, nawet grając w rezerwowym składzie. Mecz Bremer – Bayern w Pucharze Niemiec będzie można obejrzeć między innymi za darmo na stronach legalnych polskich bukmacherów.

Puchar Niemiec: Bremer – Bayern, gdzie obejrzeć

Bayern Monachium ma już za sobą trzy oficjalne spotkania, w których spisywał się ze zmiennym skutkiem. W dwóch ligowych meczach zapisał na swoje konto cztery punkty, nie dał również szans Borussii Dortmund w meczu o Superpuchar Niemiec. Nie ma wątpliwości, że forma drużyny prowadzonej przez Juliana Nagelsmanna jest daleka od ideału. We wtorek Bayern odrobi zaległości z Pucharu Niemiec, mierząc się w meczu pierwszej rundy z grającym kilka klas rozgrywkowych niżej – Bremer SV.

Mecze Bundesligi od sezonu 2021/22 można oglądać za pośrednictwem nowej platformy streamingowej Viaplay. Aby mieć taką możliwość trzeba mieć nie tylko dostęp do internetu, ale wykupić również za 34 złote miesięczną subskrypcją. Ze spotkaniami Pucharu Niemiec jest nieco inaczej, bowiem prawa do ich transmisji należą do Eurosportu, na którym obejrzymy między innymi środowy mecz Bayernu.

To jednak nie wszystko, bowiem z meczu Pucharu Niemiec: Bremer – Bayern transmisja za darmo będzie dostępna także na stronach niektórych legalnych polskich bukmacherów. Poniżej wyjaśniamy jak oglądać dzisiejsze spotkanie, które rozpocznie się o 20:00.

Mecz Bayernu dzisiaj, transmisja na żywo za darmo

Mecze ligi niemieckiej i Pucharu Niemiec w sezonie 2021/22 transmitowane będą również na stronach niektórych legalnie działających w Polsce bukmacherów. Transmisje będą dostępne między innymi za pośrednictwem usługi STS TV, uruchomionej przez największego polskiego bukmachera.

Transmisja ze środowego meczu Bremer – Bayern będzie dostępna za darmo dla wszystkich klientów STS zakłady bukmacherskie. Jedynym warunkiem, który należy spełnić, aby mieć dostęp do transmisji jest zawarcie przynajmniej jednego kuponu ze środków depozytowych. Nie ma tu jednak żadnych ograniczeń dotyczących stawki takiego kuponu lub kursu.

Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:00.

