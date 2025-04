Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Pedri

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo

FC Barcelona w tym roku sięgnęła już po Superpuchar Hiszpanii i Puchar Króla. Jest również na dobrej drodze do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Z kolei dzisiaj rozegra pierwsze spotkanie o awans do finału Ligi Mistrzów. Przed własną publicznością zmierzy się z Interem Mediolan, starając się wypracować solidną zaliczkę przed rewanżowym pojedynkiem we Włoszech.

Zaplanowany na dzisiaj mecz Barcelony z Interem rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja w TV będzie dostępna jedynie na kanale CANAL+ Extra 1. Z kolei drogą internetową rywalizację będzie można śledzić „na żywo” korzystając z platformy CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 90 dni za darmo.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Voucher od Fortuny – 90 dni dostępu do CANAL+ Online

Wszystkie spotkania Ligi Mistrzów za pośrednictwem internetu można oglądać jedynie dzięki usłudze CANAL+ online. W promocji Fortuny dostęp do niej możesz otrzymać na 90 dni za darmo, co pozwoli na obejrzenie nie tylko wszystkich półfinałowych meczów, ale także wielkiego finału. Poniżej wyjaśniamy jak odebrać kod.

Dokonaj TUTAJ pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00. Przy zagraniu zaznacz suwak odpowiadający właściwemu bonusowi – w tym przypadku dot. odebrania kodu do CANAL+

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Sprawdź: Liga Mistrzów – gdzie oglądać sezon 2024/2025? Transmisje za darmo

Mecz Barcelony: sonda

Czy FC Barcelona pokona Inter w pierwszym meczu? Tak

Nie Tak

Nie 0 Votes

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.